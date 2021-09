Corona in Gießen ein Kriminalitätdsämpfer

Einsame und labile Menschen wurden durch die Corona-Maßnahmen sehr belastet. Das zeigt die Statistik des Amtsgerichts. Symbolfoto: Picture Alliance / Photoshot

GIESSEN - Auch unter Coronabedingungen konnte das Amtsgericht Gießen im vergangenen Jahr seinen Dienstbetrieb weitgehend aufrecht erhalten (der Anzeiger berichtete). Dafür war es sicherlich hilfreich, dass die Zahl der Gerichtsverhandlungen in nahezu allen Aufgabenbereichen im Pandemiejahr 2020 zum Teil deutlich gesunken ist, wie der Präsident des Amtsgerichts Gießen, Meinrad Wösthoff, und die beiden Pressesprecher der Behörde, Astrid Keßler-Bechtold und Dietrich Claus Becker, bei der Vorstellung der Jahresbilanz mitteilten.

Die Zahl der Strafsachen gegen Erwachsene sank um 2,8 Prozent, die der Verfahren gegen Jugendliche sogar um 18,18 Prozent. Auf die Verdreifachung der Polizeieinsätze in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen (EAEH) angesprochen, die zum großen Teil durch jugendliche Täter ausgelöst werden, erklärte Richter Becker, dies sei kein Widerspruch, da die Staatsanwaltschaft niederschwellige Delikte oft bündele, um diese dann geschlossen vor Gericht zu bringen. Auch benötigten diese Verfahren eine gewisse Vorlaufzeit, deshalb sei im laufenden Jahr in diesem Deliktfeld mit einer Zunahme der Verfahren zu rechnen.

Noch deutlicher fiel der Rückgang mit -29,38 Prozent im Bereich der Ordnungswidrigkeiten aus. Ein Großteil dieser Verfahren seien Widersprüche gegen Bußgeldbescheide. Hier habe sich das während der Lockdown-Phase stark gesunkene Verkehrsaufkommen bemerkbar gemacht. Wenn weniger gefahren werde, dann werde auch weniger geblitzt, hieß es. Dass sowohl die Zahl der gewerblichen Insolvenzen mit -15,96 Prozent als auch die der Privatinsolvenzen mit -35,56 Prozent stark zurückgegangen ist, sei vor allem auf das Aussetzen der Insolvenzpflicht zurückzuführen. Hier rechnet man am Amtsgericht mit einem deutlichen Anstieg in diesem Jahr.

Die von vielen Experten befürchtete starke Zunahme an häuslicher Gewalt und Kindeswohlgefährdungsverfahren ist im vergangenen Jahr nicht eingetreten. Gleichwohl hat sich Corona auch in dieser Statistik niedergeschlagen. Deutlich um mehr als 28 Prozent ist die Zahl der vom Gericht angeordneten Einweisungen in psychiatrische Kliniken gestiegen. Viele der getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten zu einem starken Rückgang zwischenmenschlicher Kontakte und damit einhergehend zu zunehmender Vereinsamung geführt, die besonders für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder einer entsprechenden Disposition schwer auszuhalten sei. Da viele unterstützende Einrichtungen während der Pandemie ganz oder teilweise geschlossen waren, habe dies die Lage der Betroffenen zusätzlich verschärft.

Auch wenn die durchschnittliche Verfahrensdauer in allen Bereich im vergangenen Jahr leicht zugenommen hat, liegt das Amtsgericht im hessenweiten Vergleich immer noch auf einem Spitzenplatz. Der deutliche Anstieg der Verfahrensdauer vor Schöffengerichten sei auf die höhere Zahl der Verfahrensbeteiligten und Corona zurückzuführen. Hier hätten Quarantänefälle einzelner Prozessbeteiligter zu Verzögerungen geführt.