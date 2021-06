Corona in Gießen: Kurzfilm dokumentiert "gespenstischen Zustand"

Nichts los: Der Filmemacher Tim Kraushaar hat hinter verschlossene Türen geblickt - wie hier im "Ulenspiegel". Foto/Screenshot: Kraushaar

GIESSEN - Überall Stillstand - gähnende Leere an sonst belebten Orten. In den zurückliegenden anderthalb Jahren, vor allem in den Hochphasen der Pandemie, war das ein vertrautes Bild, nicht nur in Gießen. Der junge Filmemacher Tim Kraushaar wollte diesen teils "gespenstischen Zustand" dokumentieren. Und da ihm selbst wegen Corona viele Projekte weggebrochen sind, hat er sich entschieden, in seiner Heimatstadt diese ganz besondere Situation, "die einerseits schlimm war, andererseits auch faszinierend wirkte", filmisch festzuhalten. Einige Gießener Institutionen haben ihm dafür einen Einblick hinter ihre verschlossenen Türen gewährt. Entstanden ist so der viereinhalbminütige, mit Musik untermalte Kurzfilm "Was gestern war", der ganz ohne Worte auskommt, aber trotzdem eine Menge auszudrücken vermag und "zum Nachdenken anregt", wie es in ersten Kommentaren in den Sozialen Medien heißt.

Eigentlich studiert Tim Kraushaar, der an der Gesamtschule Gießen-Ost sein Abitur absolviert hat, an der Filmakademie in Ludwigsburg im vierten Semester Schnitt und Montage. "Aber ich habe noch immer eine große Verbindung zu meiner Heimat und bin regelmäßig hier", erzählt der 24-Jährige im Gespräch mit dem Anzeiger. Diese Besuche hat er dann ab März jedes Mal für die Dreharbeiten an bekannten Locations "produktiv genutzt", um gleichzeitig "das Beste aus all den Einschränkungen zu machen". Letzter Drehtag war vor zwei Wochen, seit Sonntag kann das Ergebnis bei YouTube und auf Instagram angeschaut werden. Die bisherige Resonanz ist sehr positiv. Bis Montagabend ist das Video auf beiden Kanälen bereits circa 4000 Mal aufgerufen worden.

"Wir haben versucht, die negativen Gefühle auszusperren aus unseren eigenen vier Wänden - die vier Wände, die mehr waren als nur unser Zuhause, die Büro waren, Schule, Fitnessstudio, Kino und Restaurant", erläutert Kraushaar. Ursprünglich sei auch ein "Voiceover" - für die Tonaufnahme einer Stimme, die über die Szenen gelegt wird - geschrieben worden. Doch letztlich habe er darauf verzichtet, "weil mich das zu sehr eingeschränkt hätte und außerdem zumindest gefühlt alles zum Thema gesagt worden ist". Stattdessen sollte "die Kraft der Bilder für sich sprechen" und die bedrückende Stimmung eingefangen werden. "Möglichst wertfrei, damit jede und jeder den Film für sich interpretieren kann", so der Gießener, der von seiner Freundin Dominique Bundt und Lukas Eisenträger kreativ unterstützt wurde.

Los geht es mit dem menschenleeren Seltersweg und dem Hallenbad in der Ringallee, in dem nur das sachte Plätschern des Wassers zu hören ist. Auch in der Osthalle und im Stadttheater fehlt das Wichtigste: das Publikum. Der dezente Applaus im Hintergrund deutet Zuschauerinnen und Zuschauer daher angesichts verwaister Ränge lediglich an. Immerhin die Basketballer der Giessen 46ers können ihren Sport ausüben, nur eben ohne Fans, während die Bühnen gar nicht erst bespielt werden. Auf Spielplätzen liegen bunte Förmchen und Schaufeln, aber weit und breit ist kein Kind zu sehen. Plakatwände hinterlassen einen trostlosen Eindruck, weil einfach nicht für neue Veranstaltungen, für Konzerte und Lesungen, geworben werden kann. Abgesperrte Tische und Bänke vor der Mensa, hochgestellte Stühle in den Klassenzimmern, Hörsäle ohne Studierende und Dozenten, in Folie gehüllte Kaffeeautomaten an der JLU, gekachelte Computermonitore, Discokugeln ohne Lichteffekte, triste Theken, an denen kein Bier gezapft wird, DJ-Pulte ohne DJ und Kühlschränke ohne Getränke - allerorten herrscht "tote Hose". Und zwischendrin immer wieder Menschen aus Gießen mit Maske im Gesicht. "Ich wollte eine bleibende Erinnerung an den Ausnahmezustand schaffen, an eine bewegende und herausfordernde Zeit", schildert Tim Kraushaar, und verbindet damit die Hoffnung, "dass all diese Orte nun wieder tagtäglich mit viel Leben gefüllt sein werden".