Corona-Kidz: Die nächste Systemprüfung fällt aus

GIESSEN - Kinder, wie die Zeit vergeht! Auch schon wieder mehr als ein Jahr her, dass unserem Achtjährigen eine Postkarte auf den Kinderzimmer-Schreibtisch flatterte. Auf der Vorderseite der Sendung prangte ein kuscheliges Eichhörnchen, auf der Rückseite bekannte seine Klassenlehrerin in anrührenden Zeilen, wie sehr ihr das Zusammensein mit der Gruppe fehlte. Nun tauchte das gute Stück dieser Tage unversehens wieder auf - und machte noch einmal schmerzhaft deutlich, wie lange uns alle diese vermaledeite Pandemie schon in ihrem Klammergriff hält.

Auch in Monat 13 ist noch lange keine Rückkehr zum stinknormalen Präsenzunterricht möglich. Einer dieser Begriffe übrigens, von dessen Existenz der Autor dieser Zeilen bis dahin nicht den Hauch einer Ahnung gehabt hat. Aber wofür braucht es schon ein Wort, um eine spezielle Form des Unterrichts zu beschreiben? Es gab ja bisher keine andere! Mittlerweile sind wir Lehrer, Eltern, Schüler aber natürlich schlauer, haben die feinen Unterschiede zwischen Homeschooling und Wechselunterricht aus nächster Nähe studiert - oder doch zumindest unser Vokabular den Gegebenheiten angepasst.

Diese nun gefüllte Sprach- und Bildungslücke ist eine der positiven Begleiterscheinungen des sich derzeit abspielenden Schuldramas - auf die man allerdings gerne verzichtet hätte. Weit wichtiger ist das geschärfte Bewusstsein für den unschätzbaren Wert, den unsere gebeutelten Bildungseinrichtungen für den Nachwuchs und damit die gesamte Gesellschaft, haben. Wie unter dem Brennglas wurde im Verlauf des vergangenen Corona-Jahres sichtbar, woran es überall im Lande auf eklatante Weise hapert. An ausreichend pädagogischem Personal, an der Ausstattung mit digitalen Hilfsmitteln, an Strukturen, die ein flexibeles Management der Krisensituation ermöglichen. Stattdessen Not, Elend und Mangelverwaltung allenthalben. Nun enden die Osterferien, in denen alle Beteiligten ein wenig Zeit bekamen, um sich zu sammeln. Doch schon in der vergangenen Woche zeichnete sich der nächste Stresstest für das wackelnde System ab. Das hessische Kultusministerium gab bekannt, dass ab dem heutigen Schulstart nur noch diejenigen Erst- bis Sechstklässler in den Genuss des Wechselunterrichts kommen, die einen negativen Test vorweisen können. Die Eltern sollten dabei selbst entscheiden, ob sich ihre Kinder einen Test bei Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer unterziehen oder lieber einen sogenannten "Bürgertest" an einer der offiziellen Teststellen über sich ergehen lassen. Alle anderen Kindern wurde der Zugang in den Klassenraum untersagt. Kaum wurden die Pläne angekündigt, schon liefen die elterlichen Kommunikationskanäle heiß. Nicht alle zeigten sich damit einverstanden, dass ihr Nachwuchs fortan regelmäßig auf seine Virenlast (noch so ein Wort) untersucht werden sollte. In den einschlägigen WhatsApp-Gruppen formierte sich der Widerstand, und schon boten ein paar so findige wie skrupellose Anwälte an, den elterlichen Unmut gegen kleines Geld vors nächste Amtsgericht zu tragen. Dabei schien es doch ausnahmsweise eigentlich ganz einfach zu sein. Wer negativ ist, darf rein. Alle anderen bleiben draußen.

Doch egal - und erneut zurück auf Los. Die Fallzahlen steigen. Und Gießen zieht ebenso wie zahlreiche weitere hessische Landkreise die Reißleine. Für alle Kinder gilt ab sofort wieder: Schule komplett digital. Also keine Tests, kein Präsenzunterricht - dafür eine Postkarte, die auch nach unfassbaren 13 Monaten aktuell bleibt. Ist es am Ende das, was sich die testophoben Eltern gewünscht hatten?!