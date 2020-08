Corona Kidz: "Hast du die Maske?"

Beliebte Frage in dieser Zeit: "Hast Du die Maske?!" Symbolfoto: dpa

giessen. Hast du das Frühstück? Hast du die Wasserflasche? Ihr sollt doch fünf Euro mitbringen. Hast du deine Turnschuhe eingepackt? Ist die Regenjacke im Ranzen? Denk an deinen Fahrradhelm. Hast du den Läuse-Zettel mit? Also den, dass du keine Läuse hast? Hast du, bist du, warst du?

Das war einmal. Die entscheidende Frage, wenn Kinder und Jugendliche, Schüler und Schülerinnen - oder heißt es Schuldierende (?) - in die Lehranstalt gehen - lautet im Jahr des Virus-Herrn 2020: Hast du die Maske? So ändern sich die Zeiten.

Nicht mehr das gesunde und kindgerechte Frühstück, Banane, Tee ungesüßt, Müsliriegel und Karotten in Scheiben, sind von größter Relevanz, ein kleiner Stofffetzen, oft spuckehässlich (spucke -sic! hässlich) bestimmt das kindliche Sein im schulischen Bewusstsein. Das Corona-Kind ist ein Masken tragendes, die Mund-Nasen-Bedeckung ist die Schuluniform der Neuzeit - die Uniform, damit die Schule in Form bleibt. Ein paar Gramm Stoff gelten als Gewährleistung der Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs. Aber kann das gut gehen? Wenn zuvor im Bus, zwar maskiert, aber doch viel zu eng, die Kinder anreisen? Wenn sie nach dem letzten Gong das Schulgelände verlassen, dann aber mit ihren Freunden und Freundinnen angesichts irgendeiner Überraschung in kindlicher Begeisterung doch die Köpfe zusammen stecken? Was aber ist die Alternative? Man muss es so klar sagen: Es gibt keine.

Abstand, Maske, Unterricht - hoffen, dass es gut geht. Wobei nahezu jede Statistik dagegen sprechen muss. Und noch was Anderes: Wir haben es hier mit Kindern zu tun, die einerseits schnell bereit sind, sich an (neue) Regeln zu halten und zu gewöhnen, die aber - das muss man auch ganz deutlich sehen - eben auch in ihrem kindlichen Gemüt angekratzt werden, in ihrer Lebendigkeit eingeschränkt. Beispiel beim Übergang in die weiterführende Schule. Es war ein tatsächlich schöner Empfang, eine sehr inspirierende und von viel Emotion getragene Rede des Schulleiters, es war schön gemacht mit Filmen und Begrüßungsmusik für die neuen Fünfer, es war genügend Platz, weil die Halle diesen eben bietet.

Doch es war auch, wenn man die Szene der weit auseinandersitzenden Kinder, die einen Klassenverbund bilden und also zusammenwachsen sollen, betrachtet, befremdlich und traurig. Hinter den Masken halb verdeckte Gesichter, deren Vorfreude, aber auch Nervosität angesichts des neuen Lebensabschnitts nicht ablesbar war. Auch in Zukunft bestimmt von der Frage: Hast du die Maske?