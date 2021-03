Corona-Kidz in Gießen: "Der Arzt sucht nur nach Popel"

Statt raus in die Sonne wird das Kinderzimmer während der Quarantäne zum goldenen Käfig. Foto: Liebscher

GIESSEN - Gießen. Es war ein Donnerstagmorgen, wie er normaler nicht hätte sein können. Um 7 Uhr vom im Bett herumspringenden, vierjährigen Spross geweckt, der sich darauf freut, wieder in die Kita gehen zu dürfen. Noch im Halbschlaf ins Badezimmer geschlurft, danach das Kind fertiggemacht und los geht's. Nach der Hälfte des Weges klingelt plötzlich das Telefon: Kita ruft an. Positiver Test bei einer der Erzieherinnen, britische Variante. Mehr Schlagwörter braucht es in diesen Tagen nicht mehr. Die Einrichtung dicht, alle Kontaktpersonen von nun an für zwei Wochen in Quarantäne. Mindestens.

Sohnemanns dritter Tag nach dem persönlichen "Re-Start" sollte es werden, nachdem er bereits von Mitte Dezember bis Ende Februar daheimbleiben musste. Statt mit den in der Notbetreuung spielenden Freunden war zweieinhalb Monate lang "Home-Kita-Office" angesagt. Ab März sollte es endlich wieder losgehen. Zu lange musste er sich mit seinen Eltern zufriedengeben, denen oftmals die Fantasie sowie das Durchhaltevermögen fehlen, bei seinen Piraten-Raubzügen oder ehrenhaften Ritterspielen durchgängig mitzumachen. Und nun das. "Wann darf ich endlich wieder in die Kita?" - Eine Frage, die das gesamte Dilemma aus Kindersicht sehr gut zusammenfasst.

Zugegeben: Uns geht es vergleichsweise gut. Grundsätzlich sind zwar nur die Kindergartenkinder in Quarantäne, aber nur diese häuslich zu isolieren, ist freilich kaum möglich. Unseren eigenen Haushalt aufgeteilt haben wir dennoch, um einen "Corona-Brutkasten" möglichst zu verhindern. Also tobt Sohnemann in gewohnter Manier durch die Wohnung, kickt ein bisschen mit dem Fußball durch die heimischen 75 Quadratmeter und baut sich Playmobil-Landschaften auf; die Frau sitzt im Wohnzimmer an der Nähmaschine, bastelt und hält das 16 Wochen alte Baby bei Laune - und ich friste abgeriegelt im Büro mein Dasein, um möglichst lange alltägliche Dinge verrichten zu dürfen. Es stellt sich die Frage, wer hier tatsächlich der Gefangene ist. Aber irgendwie bekommt man die Zeit schon rum - auch, weil der Ältere das echt gut mitmacht. Er hat ja bereits Erfahrung aus den Wintermonaten.

Viele andere Eltern aus unserer Einrichtung haben es da bedeutend schwerer. Und doch verbindet uns alle der schwierige Spagat zwischen Beruf, der eigenen Betreuung, möglichen Symptomen und - es handelt sich hierbei um eine von den Eltern geführte Kindertagesstätte, so viel sei verraten - der Fortführung der Kita-Verwaltung. Zur Absprache mit dem Gesundheitsamt gesellt sich beispielsweise die Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Aushilfen. Fragen über das weitere Vorgehen - ob es direkt nach der Quarantäne weitergehen kann, ist fraglich - müssen gestellt - und - vor allem beantwortet werden.

Mittlerweile, bereits eine Woche ist überstanden, werden die Hiobsbotschaften aus der Elternverein-Instant-Messaging-Gruppe weniger. Der große Rutsch der "Wir sind positiv"- oder "Person XY klagt jetzt über Fieber"-Nachrichten scheint (hoffentlich) vorüber. Doch ob alsbald tatsächlich alle aus der Isolation dürfen, ist fraglich. Und da sind die Vorteile einer solchen gemeinschaftlichen Verbindung unter den Eltern nicht von der Hand zu weisen - Stichwort PCR-Test. Mein Erstgeborener weigerte sich vehement, einen solchen bei sich durchführen zu lassen. Zu groß war die Angst vor dem monströsen Stäbchen, das entweder in den Mund und/oder in die Nase von einer Person geführt wird, die vermummt und in Schutzkleidung vor ihm steht. "Der Arzt sucht nur nach Popel", lautete der Ratschlag einer anderen Mama - und schon musste die Furcht dem Witz weichen. Und wer etwas für den Kühlschrank oder die Nerven braucht, wird von der Gemeinschaft versorgt. Auch sämtliche Angestellten durften sich über Genesungsblumensträuße freuen. Top! Der Zusammenhalt untereinander ist da und das ist neben dem Gesundbleiben das wichtigste Kriterium, um diese Zeit durchzustehen. Zu wissen, dass jemand da ist, wenn man selbst Hilfe benötigt, lässt uns mit Zuversicht nach vorn blicken. Auf einen Morgen, der dann hoffentlich wieder normal ist.