Corona-Kidz in Gießen: Gruseliger als ein Gruselfest

Süßes oder Saures? Wegen Corona gibt es diesmal wohl weder das eine noch das andere. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Dienstag kam die Nachricht, dass bis auf Weiteres erst einmal nicht mehr geturnt werden könne. Kein Radschlagen mehr in der Halle, kein Bogengang, kein Barren, kein Reck, kein Sprung und kein Spagat. Alles also, was sie mit größter Freude lernen, wo sie mit größter Freude gemeinsam daran feilen und üben. Ausgefallen ist schon der große Wettkampf im Sommer auf dem eigenen Gelände am Heegstrauchweg, ausgefallen sind schon all die Turnstunden ab März - würde man eine Tafel anbringen können an diesem Jahr, man würde darauf schreiben: Ausgefallen!

Vor ein paar Wochen schon kam die Nachricht, dass das Krippenspiel nicht stattfinden kann, die Sprechrollen waren schon verteilt, alle hatten sich gefreut, Maria und Josef, die Hirten und die Schafe, die Heiligen drei Könige. Auch die Übungsstunden für den Chor gibt's nicht mehr, zuerst waren sie noch im Freien möglich, nun sind sie obsolet. Am Mittwoch kam die Nachricht, dass eine Freundin meiner Tochter ihren Geburtstag auf dem Reiterhof jetzt doch verschieben muss. Das Geschenk war schon besorgt. Ein Pferdebuch. Kein Pferd, nirgends. Nicht einmal eins mit Maske.

Ob die Eislaufbahn am Kirchenplatz wieder aufgebaut werde, fragt der Sohn. Der Vater weiß es nicht genau, aber nein, eigentlich nicht, kann ja nicht sein. Auch das wird ausfallen in diesem Winter. Beim Training ärgern sich die Jungs. Der Fußball-Hallenstadtpokal findet nicht statt. Die Hallenrunde auch nicht. "Wir hätten dieses Jahr echt 'ne gute Mannschaft am Start gehabt", sagt einer. "Aber immerhin können wir draußen spielen." Können sie? Wie lange können sie das noch? Am Mittwoch steht in der Verfügung der Bundesregierung, dass auch der Trainingsbetrieb im Amateurbereich ausgesetzt werden müsse. Noch was, das ausfällt, wenn es denn soweit kommt. Nicht einmal mehr in Kleingruppen trainieren? In festen Gruppen, die sowieso gemeinsam in der Schule sind? Was bedeutet das auf Dauer für die (auch mentale) Gesundheit der Heranwachsenden, der Kinder?

An Halloween rumlaufen? An Türen klopfen? Süßes oder Saures (f)ordern? Mit drei, vier Kindern die Nase in die großen Beutel stecken, um zu gucken, wer am meisten Schokolade hat, die Maske aufsetzen von der Freundin, die Hexenmaske, weil die so schön gruselig ist. Geht nicht, wird nicht gehen. Geht nicht zusammen, haltet Abstand. Nein, an Halloween gibt es in diesem Jahr keine lauten Rufe "Süüüüüßes oder Saueeeeerrrrrres", keine Kindergruppen, die ausschwärmen. Was ist erlaubt? Was nicht? Die Erwachsenen können ihre alte Platte wegpacken, die sie so gerne auflegen: "Man muss auch verzichten können." Denn die Kinder und Jugendlichen lernen in diesem Jahr den Verzicht. Mehr als uns lieb sein kann. Es ist mehr als nur materieller Verzicht. Es ist ein existenzieller, einer, der sich festsetzen wird in den Köpfen. Die Zehnjährige sagt, dass es ihr nichts ausmache, mit der Maske in der Schule zu sitzen. Der 14-Jährige hat Kopfschmerzen unter dem Ding. Die andere Maske für Halloween liegt in der Ecke. Sie wird Staub ansetzen. Bis auf Weiteres ist die Realität gruseliger als das Gruselfest. Weil alles ausfällt, möchte man ausfallend werden. Man weiß, dass fast alles richtig ist. Aber das Jahr fühlt sich falsch an.