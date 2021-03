Corona-Kidz in Gießen: Irgendwas, das bleibt

Homeoffice mit Kind - auch das bleibt uns wohl noch eine Zeit lang erhalten. Symbolfoto: Christian Beutler/dpa

GIESSEN - 67 Tage nach Heiligabend rechnet wohl niemand mehr ernsthaft mit einem Weihnachtsgeschenk. Und so stürmte auch der Fünfjährige Anfang März freudestrahlend aus der Kita-Tür, in der Hand ein kleines Jutesäckchen mit aufgeklebten roten Pappsternen. Da im Laufe der nicht enden wollenden Pandemie gefühlt jegliches Zeitgefühl abhandengekommen ist, kann ich überhaupt nicht mehr sagen, wann mein Sohn seinen bis dahin letzten Kindergartentag hatte. Irgendwann in der zweiten Dezemberwoche muss das gewesen sein, kurz vor Lockdown-Verschärfung und nächtlicher Ausgangssperre. Die Weihnachtsbeleuchtung hing so inflationär in den Straßen, als wolle sie sagen: Wenn schon gerade alles so trist und doof ist, dann nehmt wenigstens die doppelte Ladung Lichterglanz, bitteschön!

Und als die Infektionszahlen dann irgendwann begannen zu sinken und die Landesregierung ihren Appell, Kinder möglichst zuhause zu betreuen, nicht mehr für ganz so dringlich hielt, hing die Weihnachtsbeleuchtung vielerorts immer noch, hatte aber längst ihr Leuchten verloren. Dafür steht die Sonne nun wieder früher und höher am Himmel, gepaart mit Vogelgezwitscher und dem ersten Pollenflug. Und immer wieder kommt ein neuer Frühling und mit ihm auch die Rückkehr zum Kita-Alltag, oder so ähnlich. Nach gut zweieinhalb Monaten mit Mama und Papa im Homeoffice war die Freude dementsprechend groß - und zwar bei allen Beteiligten. Mit den ersten hellgrünen Knospen keimte auch die Hoffnung, dieser Zustand möge von längerer Dauer sein. Zeitsprung: Drei Wochen - länger dauerte das zurückgewonnene, winzige Stück Normalität nicht an.

Da sitzen wir nun - im eben doch erst verlassenen Homeoffice. Laptop und Notizblöcke auf dem Sofa abgelegt, das müde Kind kuschelt sich an hängende Schultern. Im Livestream predigt der Ministerpräsident die neuesten Beschlüsse herunter, die eigentlich die alten sind. "Alles bleibt, wie es ist. Und dann gehen die Beteiligten in die Ferien", sagt Volker Bouffier zu den - immer noch - aktuellen Corona-Regelungen für Kitas und Schulen. Danke. Für nichts.

Dass es in den Kitas meist gar keine Osterferien gibt, wirft da noch das kleinste Fragezeichen auf. Als niedrigschwellige Serviceleistung übersetze ich mal eben: Eltern sollen gefälligst sehen, wie sie mit geschlossenen Einrichtungen, verkürzten Öffnungszeiten oder Quarantäneanordnungen bei gleichbleibenden Anforderungen ihrer Arbeitgeber klarkommen: Bleibt, wie es ist. Müttern wird vorgeworfen, nur noch zu jammern, schließlich haben sie sich anno dazumal auch rund um die Uhr um den Nachwuchs gekümmert: Bleibt, wie es ist. Kitas sind personell nicht in der Lage, geschlossene Gruppen mit festen Bezugspersonen und somit einem wenigstens geringen Maß an Abstand und Nachvollziehbarkeit zu schaffen: Bleibt, wie es ist. Ein Großteil der Erzieher*innnen ist nach wie vor nicht geimpft: Bleibt, wie es ist. Schnelltests für eine regelmäßige Testung von Fachkräften und Kindern sind teuer und demnach nicht annähernd in ausreichender Anzahl vorhanden: Bleibt, wie es ist. Hilfen gibt es kaum - auch das bleibt offenbar, wie es ist.

Was bringen zehn zusätzliche Kinderbetreuungstage pro Elternteil im Jahr, wenn die Infektionszahlen steigen und nun die britische Mutation sogar vorrangig und schnell junge Menschen befällt? Zehn freie Tage für übernommene, gesellschaftliche Verantwortung und freiwilligen Verzicht auf den Kita-Platz als Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens? Das klingt wie blanker Hohn. Ein zusätzlicher Urlaub, das wäre doch fein. Eine kleine Auszeit in einem Vogelsberger Ferienhaus zum Beispiel. Ach so, das geht nicht? Dann vielleicht über Ostern einfach mal ab nach Malle, die Pandemie macht solange Pause.