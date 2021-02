Corona Kidz in Gießen: Kindergeburtstag in der Pandemie

Ob Bällebäder zukünftig mit Desinfektionsmittel geflutet werden müssen? Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Ritual ist jeden Morgen wie eine kleine, lieb gewonnene Zeitreise: "An diesem Tag" heißt die Meldung, die die Foto-App als Pushnachricht auf das Smartphone schickt. Angehängt sind sämtliche Bilder, die exakt vor einem, zwei, drei oder noch mehr Jahren aufgenommen worden sind. Bietet dieses Tool schon an "normalen" Tagen reichlich Nostalgie-Potenzial - von "Ach, wie mini-klein das Kind damals noch war" zu "Schade, diese gut sitzende Hose von 2015 passt irgendwie gar nicht mehr" - hat Corona auch hier einiges durcheinandergebracht. An Tagen mit besonderer Bedeutung werden die veränderten Lebensgewohnheiten geradezu schmerzhaft präsent.

Kindergeburtstag, Januar 2020: Die App erinnert an den bunt verzierten Schoko-Kuchen, die geschenkte Eisenbahn und die Feier im Kindergarten (denken Sie sich hier ein melancholisches Seufzen). Plötzlich ist das Bild wieder da, wie der damals frisch Vierjährige freudestrahlend von den zahlreichen - per Händedruck - erhaltenen Glückwünschen der Altersgenossen berichtete, wie ausschweifend alle bekannten Geburtstagslieder rauf und runter gesungen und Kerzen ohne Rücksicht auf die Verschleuderung von Aerosolen - mehr spuckend als pustend - gelöscht wurden. Und nachmittags ging es dann - heute unvorstellbar - in eine Indoor-Spielhalle. Ein Programm, das für (Klein-)kinder offenbar mit einer Art Paradies gleichzusetzen ist, für Erwachsene aber vor allem bedeutet, die anstrengenden Stunden mit Gekreische und Rolf-Zuckowski-Dudelei auf den Ohren und Käsefuß- und Kinderpups-Geruch in der Nase irgendwie zu überstehen. An das ferne und fiese Corona dachte damals selbstverständlich niemand. Der Sprung ins Bällebad war aus Infektionsschutzgründen aber auch vorher schon mindestens bedenklich. Und nun? Wird das Grabbeln zwischen den bunten, angelutschten Plastikkugeln überhaupt jemals wieder möglich sein, ohne das Becken nach jeder Benutzung mit Desinfektionsmittel zu fluten?

Während Mama also noch etwas der Vergangenheit nachhängt, findet der jetzt Fünfjährige seinen Geburtstag auch ohne viel Tamtam und Gästemarathon erstaunlich gut. Den bunt-verzierten Kuchen gibt es nämlich trotzdem und im Sinne einer Infektionsgemeinschaft - noch so ein Wort, das vor einem Jahr wohl kaum jemandem geläufig war - darf sogar der beste Freund als einziger Gast dabei sein. Und Geschenke gibt es natürlich auch. Die der Großeltern werden über ein Seil am Balkongeländer hochgezogen, die Kindergartennotbetreuungsgruppe (eine weitere Corona-Vokabel) bringt - auf Abstand - eine gebastelte Krone fürs Geburtstagskind vorbei. Die Paten können per Videochat beim Auspacken der geschickten Päckchen zuschauen. Ein paar Tage später sagt der Fünfjährige dann beim Abendessen in typisch kindlich-gelassenem Ton: "Also irgendwie kann ich mich gar nicht mehr an 'Vor-Corona' erinnern." Aua. Erst einmal ein Schlag in die Magengrube für die Eltern, aber vermutlich fällt die Abwesenheit von Gewohnheiten so - fast schon beneidenswert - leichter.