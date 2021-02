3 min

Corona-Kidz in Gießen - oder ein Drehschaf im "Zoombombing"

Rammdösig steuern wir auch in Gießen in überheizten Räumen durch den Corona-Winter und verstumpfen unsere Sinne. Dann kam dieser Tage noch der Hinweis, es bestehe die Gefahr des "Zoombombings". Und was hat das alles eigentlich mit Schafen zu tun?