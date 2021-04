Corona-Kidz in Gießen und der gefährlichste Schulweg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der ebenso aufschlussreichen wie ausgezeichneten Doku-Serie "Die gefährlichsten Schulwege der Welt" begeben sich Reporter auf die Spuren von Kindern, die mit einer Seilwinde über schwindelerregende Andentäler gezogen werden, sich in Deckung begeben, wenn ein Löwenrudel um die Ecke kommt, die darauf achten müssen, im Gras nicht auf eine Giftschlange zu treten, oder auch, über einen ebenso schmalen wie steilen Trampelpfad unfallfrei auf ein Hochplateau zu gelangen. Wer "Die gefährlichsten Schulwege der Welt" regelmäßig gesehen hat, dem kommen die bundesdeutschen Helikopter-Geschwader-Eltern, die ihre Kinder bis ins Klassenzimmer fahren, umso fragwürdiger, um nicht zu sagen nervtötender, vor. Nervtötend auch deshalb, weil sie oft zu jener Spezies gehören, die bei zu sonnigen Bundesjugendspielen Menschenrechte verletzt sehen, eine schlechte Note als persönliche Beleidigung empfinden und mit einem etwas gestrengeren Lehrer eine Diskussion darüber anzetteln, warum er das arme Kind nicht die Mehrkornstulle während des Unterrichts essen lasse, weil es doch seine festen Essens-Zeiten habe.

Dass man in anderen Regionen dieser Welt nur müde mit den Schultern zucken würde angesichts dieser Problematiken, ist der nächste Gedanke in einer Darstellung, die naturgemäß nur eine auf die Spitze getriebene Beschreibung unserer Wohlstandsmarotten ist.

Das Corona-Zeitalter hat uns nun, da wir die zweiten Osterferien in ihm verbringen, mit relevanten Problemen konfrontiert. Zum Beispiel, dass unsere Schulwege zwar harmlos sind wie Entenküken, aber angesichts einer einerseits überbürokratisierten, andererseits gerade deshalb umso starreren Schulpolitik wir uns sehr oft auf Holzpfaden befinden, auf denen es einen schwindelt. Genau so, als säße man in einer Seilwinde über einem tiefen Tal. Seit etwa einem Jahr jedenfalls wissen wir, dass der gefährlichste Schulweg der Welt in Deutschland gleichzeitig der kürzeste ist. Nämlich jener, der vom Bett bis an den Laptop führt. Ein kleiner Schritt für den Schüler, ein offensichtlich zu großer für die Kultusministerien, denn in einem Jahr der Pandemie mussten wir feststellen, dass die Gefahren des bundesrepublikanischen Schulwegs in mangelhafter Digitalisierung und einem nur nach Aktenlage funktionierenden Schulkonzept liegen, begleitet von immer zu wenig Geld und Personal, was die gerne postulierten Sprüche, wie wichtig doch Kinder, Zukunft und Bildung seien, konterkariert. Der gefährliche Schulweg besteht darin, dass die Kinder und Jugendlichen bei noch länger andauerndem Homeschooling sich nach Normalisierung der Lage wohl auf sehr dünnem Bildungs-Eis bewegen werden, Einbruchgefahr inbegriffen. Der gefährliche Schulweg besteht andererseits darin, dass auch der Präsenzunterricht angesichts unzureichender Ausstattung mit Luftreinigern oder einer Entzerrung der Situation bei der Anfahrt mit Bussen die Pandemie befeuern wird.

Wir haben den Kindern und Jugendlichen in diesem Jahr zu viel zugemutet, wo ihnen oft zuvor zu wenig zugetraut wurde. Wir haben in diesen zwölf Monaten feststellen müssen, dass die Ministerien und also (Schul)behörden von der Lebensrealität vor Ort oft so weit entfernt sind wie die nächste erreichbare Schule in manchen abgelegenen Regionen Afrikas. Wir haben vor allem festgestellt, dass es offensichtlich nicht vorgesehen ist, mal all dies einzugestehen, sondern dass es nur darum geht, den eigenen Kurs auf Teufel komm raus zu verteidigen. Fehler zuzugeben, ein Grundgedanke des Faches Ethik wie Religion, ist offensichtlich immer noch zu schwierig, wenn es um Pöstchen geht. Das aber sollte keine Schule machen.

Wir gönnen den Kindern und Jugendlichen jetzt die Ferien, in denen sie auftanken können. So gut es eben geht. Und dann hoffen wir, dass es danach nicht so weitergeht, als säße man in einer Seilwinde über einem Andental. Und der, der sie bedient, macht es zum ersten Mal.