Corona-Kidz in Gießen: Wenn die Masken Trauer tragen

GIESSEN - Es wird als das Schuljahr der Maskerade in die Geschichte eingehen. Oder zumindest solchermaßen seinen Platz im Lebenslauf der Kinder finden. Seit einem Jahr lautet die Frage allerorten, wenn Schülerinnen und Schüler das Haus verlassen: Hast du deine Maske dabei? Oder andersrum: Habt ihr meine Maske eingepackt? Und wie viele verzweifelte Drei- und Vierkäsehochs werden bis in die Untiefen ihres Ranzens gewühlt haben in dieser Zeit, nicht nach dem Vokabelheft, nicht nach der Frühstücksbox, nicht nach dem Entschuldigungsschreiben, sondern nach diesem schnöden Fetzen Stoff, der uns seit einem Jahr begleitet - und bekleidet.

Kürzlich hörte ich ein Mädchen sagen, vielleicht elf, zwölf Jahre alt, endlich wisse sie, wie die Mitschülerinnen im Klassenraum richtig aussehen. Sie war im vergangenen Sommer von der Grund- in die weiterführende Schule gegangen. Nun war kurzfristig die Maskenpflicht gefallen, am Platz musste sie nicht getragen werden, ein paar Tage später folgte dann aber die von Schulleitung, Lehrern und Eltern präferierte Lösung: Nichts mehr riskieren vor den Sommerferien, wenn die Delta-Variante droht wie die nächste Mathearbeit mit binomischen Formeln, ohne gelernt zu haben. Botschaft: Lasst die Masken auf, auch wenn die Inzidenzen schwinden, denn wer will nach so einem Jahr zu Beginn der Sommerferien in Quarantäne hocken, wenn er in einem Ferienhaus an der Nordsee sitzen könnte?

Was macht so ein Jahr mit Kindern und Jugendlichen, die ihre Freunde entweder gar nicht, nur alleine oder mit Maske vor dem Gesicht getroffen haben? Oder ihre Mitschüler in einem viereckig gerahmten Kasten vor der Nase hatten, als Homeschooling das Maß aller Dinge war? Und noch stellt sich die Frage - Impferfolge hin oder her - , wie das nach den großen Ferien werden wird? Da doch die, die dann wieder in die Schulen strömen, kaum bis gar nicht geimpft sind? Gibt's noch einen Maskenball im nächsten Jahr?

Das Schuljahr, das sich dem Ende entgegen neigt, was man daran sieht, dass sich die Aktivitäten des Nachwuchses jetzt schon mal in den Kletterwald oder zum Picknick in die Wieseckaue verlagern, war eine Herausforderung sondersgleichen. Und jeder, der es als Eltern-Kinder-Lehrer-Schulleitung mitgemacht hat, dürfte heimlich Wetten darauf abschließen, ob die Entscheidungsträger in Kultusministerien und untergeordneten Ämtern in diesen langen Ferien ihre Hausaufgaben machen, die sie mit Verve den Untergebenen ins Arbeitsheft schreiben.

Denn all die Lüftungsexzesse, Maskeraden, nahezu wöchentlich wechselnden Direktiven hätten doch vermieden werden können, wenn sich die Hektik nicht erst dann entfaltet hätte, als man im Herbst merkte, dass man im Sommer was versäumt hatte.

Mal sehen, wie es nun ist - mit der Erfahrung eines Jahres. Die Kinder jedenfalls haben was gelernt fürs Leben. Ob das auch in den Ämtern der Fall ist, dieser Beweis steht noch aus.