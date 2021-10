Corona-Kidz: Verschnupfte Normalität in Gießen

Langsam auf dem Weg hin zur Normalität? Oder nach den Herbstferien wieder im Krisenmodus? Verschnupft sind jetzt schon viele. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Irgendwie sieht es so aus, als sei alles normal. Was man so normal nennt. Keine Masken mehr am Platz in der Schule, das Sportangebot in den Vereinen läuft auch wieder recht reibungslos, allenfalls die Testhefte der Schülerinnen und Schüler zeugen davon, dass die alte Normalität eine neue Normalität geworden ist, wie es schon zu Beginn dieser unsäglichen Zeit so unschön und wenig treffend hieß.

Die neue Normalität im Herbst 2021 bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen permanent verschnupft, mit Husten und einfach rundweg malad zu Hause bleiben müssen. Kein Wunder nach Zeiten permanenten Maskentragens, die ja nicht nur Covidviren fernhielten, sondern auch alle anderen kleinen Krankmacher, die andererseits auch dafür sorgen, dass sich das Immunsystem wappnet gegen all das Zeugs, was da kreucht und fleucht.

Viele Monate wurden die Kids aber zu home-geschoolten, von Heizungsluft gedämpften Couch-Potatoes, die durch virtuelle Welten irrten. Kein Virus, nirgends, kein Freund, keine Freundinnen nirgends, nicht der heimlich verschmitzte Zug an der Zigarette, die vorher schon vier andere zwischen den Lippen hatten, kein Fußballspiel auf einem Matschrasen bei acht Grad und Nieselregen, keine Rauferei auf einem Haufen mit drei Kumpels, kein Händchenhalten mit der frisch ausgeguckten Möchtegernliebe.

Neue Normalität bedeutet auch eine über viele Monate anhaltende Abwesenheit des üblichen Virenbombardements, das die heranwachsenden Körper wappnet für da draußen. In einer Zeit, da sich fast alles drin abspielte. Und jetzt? Geht’s (wieder) los. Klassenfahrten, Übernachtung in der Schule mit einem Stapel Kinder in einem Stapel Schlafsäcken in einem Klassenraum, gemeinsame Busfahrten. Und zwischendurch: testen, testen, testen. Rasch stellt man fest: So schnell sich alle gewöhnt haben an die Einschränkungen der Pandemie, so schnell sind sie auch zurück im Rhythmus vorpandemischer Tage, die allerdings, so denn die Drostens dieser Welt recht haben, noch lange nicht erreicht sind.

Graue Nebelwand

Wie eine graue Nebelwand stehen sie da: der November, der Winter, die Virusvarianten. Und dann lüften wir wieder, wenn die Luftfilter fehlen. Und wo sie nicht fehlen, sitzen die Kinder wenigstens warm und gefiltert. Zum Beispiel in der Ludwig-Uhland-Schule, wo Eltern und Förderkreis für die Ausstattung sorgten. Mit hoher Spendenbereitschaft und enormem Einsatz. Das ist vorbildlich, bildet aber auch die Gesellschaft ab, nicht nur positiv, sondern eben auch so, wie wir diese Pandemie erleben: gerade was Schulpolitik angeht und das Bildungssystem. Da hat Deutschland in der neuen Normalität seine altbackenen Strukturen nachgewiesen.

Von Bund über Land bis zu den Kommunen herrscht das System, die Verantwortung nach unten weiterzureichen. Und jene am unteren Ende der Nahrungskette haben dafür zu sorgen, dass wenigstens irgendetwas funktioniert. Schulleiter, Lehrer, Eltern, gar Schüler. Die Eigeninitiative ist es, die den Betrieb aufrecht erhält, derweil aus den Kultusministerien über Monate nur hilflose Durchhalteparolen klangen, ohne Konzept, ohne Plan, aber mit nahezu wöchentlichen Strategiewechseln, die tatsächlich strategielos waren. Und so sammeln Eltern Geld für Luftfilter für Schulen, weil es dieser Staat zwar geregelt bekommt, Großkonzerne zu stützen, aber die Kinder und Jugendlichen abspeist. Konzeptlos. Das ist auch in anderen infrastrukturellen Bereichen, wie beispielsweise Sporthallen, seit geraumer Zeit ein Ansatz zur Kritik. Man darf sich fragen, ob es die Aufgabe der Eltern ist, ihr Geld da reinzustecken? Und man darf sich fragen, was denn weniger begüterte Eltern davon halten, dass im Südviertel Gelder gespendet werden, die sie sich niemals leisten könnten? Wobei mitgedacht werden muss, dass zum Beispiel Brennpunktschulen eher (staatlicherseits) Unterstützung finden, während der Sanierungsstau der Schulen „in besseren Gegenden“ größer ist. Das alles ist halt keine alte, keine neue, sondern einfach nur die Normalität. Und jetzt Nase putzen, Augen zu und durch. Irgendwie.