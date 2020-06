Corona-Krise dient im ZiBB Gießen als Muse

Die 16-jährige Lara hat dieses Bild am Computer geschaffen. Es soll die Herausforderungen für Paare symbolisieren. Foto: ZiBB

Giessen. Seit ziemlich genau drei Monaten bestimmt die Corona-Krise den Alltag von Menschen, auch in Gießen. Leere Städte, Abstandsregelungen, soziale Isolation und TV-Sondersendungen rund um die Uhr - all das ist neu und führt mitunter zu Unsicherheit, Sorge oder Angst. Vielleicht liefert die Pandemie aber auch Inspiration für kreatives Schaffen. Hier setzt ein neues Projekt des Gießener Zentrums für interkulturelle Bildung und Begegnung (ZiBB) an. Gesucht werden Werke von Menschen, die sich in den letzten Wochen künstlerisch mit der aktuellen Lage auseinandergesetzt haben. Unter dem Motto "Zusammen sind wir weniger allein" sollen die Ergebnisse ab dem 3. Juli ausgestellt werden.

ZiBB-Geschäftsführerin Anna Bühne betont, dass nicht nur Profi-Künstler, sondern explizit auch Laien angesprochen sind. "Wir sammeln Kunstwerke, die sich mit der Corona-Zeit beschäftigen", die Gestaltungsart ist dabei nicht festgelegt. So können etwa Fotografien genauso eingereicht werden, wie Gemälde, Zeichnungen, Gedichte, Kurzgeschichten, Collagen, "Graphic Novels" oder andere visuelle Kunstobjekte. "Der Fokus sollte auf dem individuellen Umgang mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen liegen", formuliert Projektleiterin Svenja Brandt den Mitmach-Aufruf.

"Was hat in den letzten Wochen Kraft gegeben, was ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Welche Ängste oder Sorgen treiben die Menschen um?" "Social Distancing" biete schließlich auch die Gelegenheit, wieder einmal "Papier und Farbe aus der verstaubten Ecke hervor zu kramen und der Kreativität freien Lauf zu lassen". Die entstandenen Werke können - am besten mit einer kurzen Beschreibung - online oder per Post eingesendet werden. "Wir würden uns freuen, wenn wir die Namen mit veröffentlichen dürfen, eine anonyme Präsentation ist allerdings auch möglich", erklärt Svenja Brandt. Die gesammelte Kunst soll anschließend in Form einer Online-Vernissage und - falls unter den aktuellen Regelungen möglich - auch analog ab dem 3. Juli im ZiBB gezeigt werden. "Wir würden die Ausstellung gerne auch für Menschen, die wir digital nicht erreichen, zugänglich machen", fasst Anna Bühne zusammen.

Die bisherigen Einsendungen - nicht nur aus dem Gießener Raum, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus - sind vielfältig. Die 16-jährige Lara hat etwa in einem - am Computer gezeichneten - Bild die Herausforderungen für ihre Partnerschaft verarbeitet. Mann und Frau sitzen beide an ihren Laptops, sind aber durch eine dicke schwarze Trennlinie voneinander isoliert. "Ich habe im Dezember meinen derzeitigen Freund kennengelernt, also kurz vor der ganzen Sache mit Corona", schreibt Lara zu ihrem Werk. "Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und es war ein harter Einschnitt, uns plötzlich nicht mehr treffen zu dürfen. Die einzige Möglichkeit sich nah zu sein, waren Videotelefonate." Die 16-Jährige weiß, dass es vielen Paaren so ging. "Deshalb möchte ich mein Bild hier mit euch teilen." Ihre Art der Gestaltung ist ebenfalls ein Bezug auf die Pandemie-Einschränkungen: "Wir alle führen unser Leben momentan stark digital, weshalb ich mich entschieden habe, auch dieses Bild digital am Computer anzufertigen." Marie wiederum wollte den schweren Zeiten mit ihrem farbenfrohen Acrylgemälde bewusst etwas Leichtigkeit entgegensetzen. "Wenn die Laune zu kippen droht und sonst nichts mehr hilft, drehe ich die Musik auf und tanze mir den Frust von der Seele", schreibt sie zu ihrem Bild, das eine anmutige Frau im bunt getupften Kleid zeigt. Düster kommt hingegen die Einsendung von iKhehla aus Johannesburg daher. Das unruhige, grelle Farbenspiel auf schwarzem Untergrund lässt Platz für reichlich Interpretation. "Before Corona there was Slavery", nennt der Künstler aus Südafrika sein Bild. Weitere Teilnehmer des Projekts befassen sich etwa in Gedichtform mit der Wichtigkeit von Zusammenhalt trotz Abstandsgebot oder haben kraftgebende Urlaubserinnerungen künstlerisch verarbeitet. "Wir freuen uns über jeden Beitrag", betont Svenja Brandt.

Wer bei "Zusammen sind wir weniger allein" mitwirken möchte, kann seine Corona-Kunstwerke bis zum 19. Juni entweder per Mail an coronakunst@zibb-giessen.de oder per Post an ZiBB, Hannah-Arendt-Straße 10, 35394 Gießen, schicken. Die digitale Ausstellung wird ab 3. Juli auf der Internetseite www.zibb-giessen.de und wenn möglich auch in den Räumlichkeiten vor Ort zu sehen sein.