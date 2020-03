Corona-Krise: Gastronomien aus Gießen starten neue Plattform

Wegen der Schließungen haben sich einige Betriebe aus Gießen zusammengetan. Symbolfoto: Patrick Seeger, dpa

GIESSEN - Durch die neue Verordnung der Landesregierung sind die Restaurants auch in Gießen seit 12 Uhr an diesem Samstag geschlossen. In einer Pressemitteilung vom Freitag verweist die Regierung jedoch darauf: "Speiseabgaben und Lieferdienste bleiben unberührt." In diesem Sinne haben sich einige Gießener Gastronomien zusammengetan und die Internetplattform "Gießen teilt aus!" ins Leben gerufen. Auf der Seite tragen die Betriebe ihr aktuelles Angebot zusammen. Die Internetadresse lautet giessenteiltaus.de