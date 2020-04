Corona-Krise: Gesundheitsminister Jens Spahn am Uniklinikum in Gießen

Ankunft in Gießen: Ministerpräsident Volker Bouffier, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der hessische Sozialminister Kai Klose (von links). Foto: Docter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) besucht am heutigen Dienstag gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) das Uniklinikum in Gießen. Geplant sind Gespräche mit Medizinstudenten, Ärzten und Pflegepersonal über die derzeitige Lage im Gesundheitswesen. Im Anschluss nimmt der Bundesgesundheitsminister am Kabinettsausschuss "Corona". Am Nachmittag wird er sich wohl auch zu Erwartungen an das Gespräch mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten am Mittwoch zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise äußern. (ausführlicher Bericht folgt)