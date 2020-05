Corona-Krise hebelt Kinderrechte aus

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der Gießener Kinderschutzbund hat auf die zunehmende Gefährdung von Kindern und Jugendlichen im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hingewiesen. "Neben dem generellen Bedarf nach konsequenten Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche besteht aktuell das Risiko einer Gewaltzunahme: Geschlossene Kitas, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Homeoffice, stellen viele Familien vor besondere Herausforderungen. Isolation, soziale Distanzierung, fehlende Tagesstruktur, wirtschaftliche Not, knapper Wohnraum und Zukunftsängste befördern Konflikte und Gewalt. Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen erschweren die Arbeit der Hilfesysteme. Vieles, was Familien unterstützt, ist zum Erliegen gekommen", heißt es in einer Erklärung des Orts- und Kreisverbandes zum "Tag der Gewaltfreien Erziehung".

"Kinder, Jugendliche und Menschen, die zuhause psychische, physische oder sexualisierte Gewalt erleben, befinden sich in einer gefährlichen Situation. Sie sind den Tätern ständig ausgeliefert und haben kaum Möglichkeiten, sich bei anderen Menschen Hilfe zu holen oder sich der Gewalt phasenweise zu entziehen. Insbesondere während der aktuellen Corona-Pandemie darf die Politik das Risiko der verdeckten Gewalt gegen Kinder nicht aus den Augen verlieren. Schließlich ist durch die Reduzierung von Kita- und Schulbetrieb, die soziale Aufmerksamkeit notwendigerweise geringer geworden." Die Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie werden vom Kinderschutzbund ausdrücklich unterstützt. Dennoch zeigen sich Kinderschützer in ganz Deutschland befremdet darüber, dass über die Aufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga oder die Eröffnung von Möbelhäusern engagiert diskutiert wird, während die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle spielen.

"Die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona Pandemie schränken den Bewegungsspielraum von Kindern empfindlich ein. Durch die nach wie vor bestehenden Schließungen von Einrichtungen, Schulen, Sport- und Spielplätzen werden sie von ihren Spielkameraden isoliert. Ihr Recht auf Bildung wird im Ergebnis eingeschränkt, vor allem bei Kindern aus einkommensschwachen Familien. Die Debatte darüber, wie wir Betreuungseinrichtungen und Schulen schrittweise öffnen können, muss die Bedürfnisse der Kinder stärker im Blick haben - nicht nur die der Leistungsgesellschaft", so der Gießener Kinderschutzbund-Vorsitzende Gerhard Merz.

Der Kinderschutzbund Gießen appelliert an die politischen Entscheidungsträger, die Bedürfnisse und die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen, den Kinderschutz und die Kinderrechte in der Pandemiebekämpfung stärker zu berücksichtigen sowie Studien zur Rolle von Kindern im Infektionsgeschehen zu initiieren und ? die schrittweise Öffnung der Kindertagesbetreuung zu planen.