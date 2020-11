Corona-Krise macht Unternehmen in Gießen erfinderisch

Wie viele Unternehmen sich in der Stadt in der Corona-Krise neu aufstellen, können Wirtschaftsdezernent Peter Neidel und Frank Hölscheidt, Leiter der Wirtschaftsförderung, mangels konkreter Zahlen nicht sagen. "Durch zahlreiche Gespräche ist uns aber bekannt, dass Unternehmen neue Absatzwege aufgetan und neue Produkte in den Markt gebracht haben", informieren die beiden in einer Stellungnahme. Sehr gute und gute Unternehmen richteten sich fortlaufend neu aus. Dabei seien die Herausforderungen für die Betriebe sehr unterschiedlich. "Über alle Unternehmen hinweg ist jedoch festzuhalten, je innovativer ein Unternehmen insgesamt aufgestellt ist, desto leichter fallen Veränderungen", erklären Neidel und Hölscheidt. In Bereichen, in denen die Wirtschaftsförderung Kernkompetenzen besitzt, helfe sie Unternehmen bei der Neuaufstellung. Andernfalls unterstütze man mit Informationen zum weiteren Vorgehen, etwa durch Hinweise auf Förderprogramme. (olz)