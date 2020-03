Corona-Krise: MTV 1846 Gießen hilft der Risikogruppe

Initiator der Corona-Hilfsaktion ist MTV-Fußballer Tobias Winter. (Archivfoto: Ben)

GIESSEN - (chn). Die News-Ticker sind diesen Tagen gut gefüllt an mehr oder weniger negativen Meldungen. Corona lässt grüßen. Positive Meldungen fallen da natürlich besonders auf, geben mitunter Zuversicht und Wärme. Auch in Gießen gedeihen solche Nachrichten – es ist die Stunde des Ehrenamts und der Hilfsbereitschaft. Heimische Sportvereine nehmen sich da nicht raus. Ein besonderes Angebot hat nun der MTV 1846 Gießen, ein Verein mit rund 2300 Mitgliedern, formuliert: Unter dem Motto „Alltagshelfer gesucht?“ möchte der Traditionsclub die Corona-Risikogruppe – das heißt Menschen ab 65 Jahren sowie Personen mit Vorerkrankungen – unterstützen.

„Der Gang zum Bäcker, Wochen- oder Supermarkt steht an? Sie benötigen etwas von der Apotheke? Der Hund muss ausgeführt werden? Kein Problem, wir sind für Sie da. Rufen Sie an und teilen uns Ihre Wünsche mit“, fordert der MTV in einem Aufruf auf.

Initiator der Aktion ist MTV-Fußballer Tobias Winter. Er hatte von einer ähnlichen Aktion vom Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg erfahren, zudem in einer TV-Talksendung von gleichlautenden Initiativen mitbekommen. „Ich habe gesehen, dass Vereine für solche Aktionen die perfekte Vorlage sind“, erklärt der 28-jährige studierte Sportmanager. Der Idee ließ Winter prompt Taten folgen: Er horchte in seinem eigenen Verein nach und stieß auf viele offene Ohren und viele motivierte Helfer. Aktuell stehen gleich 30 freiwillige MTV-Mitglieder zur Verfügung – Tendenz steigend.

Derzeit setzen sich die Helfer vor allem aus Fußballern und einigen jüngeren Mitgliedern des MTV zusammen, es besteht aber auch guter Kontakt zu weiteren Vereinsabteilungen, etwa zu den Footballern. „Falls der Bedarf unsere derzeitigen Helfer übersteigen würde, würden wir das auf jeden Fall noch ausbauen können“, sagt Tobias Winter, der zudem noch in Kontakt mit weiteren Gießener Freiwilligen-Initiativen steht. Man tauscht sich aus, hält sich gegenseitig auf dem Laufenden und will sich im Bedarfsfall auch untereinander helfen. Momentan, so Winter, bündelt die Stadt Gießen ferner die vorhandenen Hilfsangebote und veröffentlicht diese nach und nach auf ihrer Homepage (www.giessen.de).

Richtete sich das Angebot der „Männerturner“ anfänglich nur an Vereinsmitglieder, wendet man sich mittlerweile an alle Hilfsbedürftige im Gießener Stadtgebiet. „Wir haben einfach gemerkt, dass wir sehr viele Leute haben – und es einfach verschenkt wäre, wenn wir nur Vereinsmitglieder ansprechen. Wir haben in jedem Winkel und in jeder Ecke von Gießen Leute, die auch wirklich Lust haben, zu helfen“, versichert der engagierte Sportler, der die Organisation des Hilfsprojekts gemeinsam mit dem MTV-Vorsitzenden Mehmet Tanriverdi übernimmt.

Weitere Informationen finden Interessenten des Hilfsangebots des MTV Gießen auf www.mtv-giessen.de. Zudem steht der direkte Kontakt offen. Dieser kann per Mail oder auch telefonisch aufgenommen werden. Anfragen gehen an Tobias Winter (Telefon: 0176/80029744, E-Mail: twinter91@hotmail.de) oder an Mehmet Tanriverdi (Telefon: 0171/3692651, E-Mail: mehmet.tanriverdi@mtv-giessen.de).