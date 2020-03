Corona-Krise: Oberbürgermeisterin wendet sich an die Bevölkerung in Gießen

In einer Videobotschaft hat sich Dietlind Grabe-Bolz an die Bevölkerung gewandt. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - In einer Videobotschaft hat sich Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz am Freitag an die Bevölkerung in Gießen gewandt. Seit Mittwoch sei das öffentliche Leben in der Stadt weitgehend lahmgelegt. "Wir müssen überall Abstand halten, soziale Kontakte weitestgehend vermeiden, wo immer das möglich ist. Das fällt uns als Menschen sehr schwer, mir auch", sagt die OB im Video. Die aktuelle Situation sei eine große Bewährungsprobe für die Stadt und für den sozialen Zusammenhalt. Auch wer jung ist und sich stark fühlt, könne Überträger des Virus sein und damit ältere und schwächere Menschen in Gefahr bringen. "Bitte nehmen auch Sie Ihre Verantwortung ernst", wendet sich Grabe-Bolz gezielt an die jungen Menschen in der Stadt. Es sei nicht die Zeit, sich jetzt in großen Gruppen in Parks oder auf öffentlichen Plätzen zu treffen. "Bitte halten Sie sich auch an die Vorschriften, um die schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern", spricht die Rathauschefin die Jungen an. Wichtig sei allerdings in der aktuellen Situation, sich nicht panisch machen zu lassen. "Hamsterkäufe sind nicht solidarisch und auch nicht nötig." Die Versorgung mit Lebensmitteln sei zu jeder Zeit möglich. Selbstverständlich stünden auch Feuerwehr, Rettungsdienst, Müllabfuhr, Apotheken und vieles andere mehr zur Verfügung. "Nur wenn wir uns alle an die Regeln halten, können wir drastischere Maßnahmen verhindern", so Grabe-Bolz. Bundesregierung, Land und Stadt würden zudem alles tun, um die wirtschaftlichen Folgen etwa mit Blick auf Arbeitsplätze möglichst abzumildern. Die Gießener selbst könnten dazu beitragen, indem sie Angebote vor Ort nutzten. Grabe-Bolz empfiehlt einen Blick auf die Internetseiten heimischer Betriebe, die sich zum Teil neue und kreative Lösungen ausgedacht hätten.