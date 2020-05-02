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Samstag, 02.05.2020 - 16:00
4 min

Corona-Krise: Ramona Nohl aus Gießen über Herausforderungen für Goldschmiede

Absagen, Beschränkungen, Hygieneregeln: Ramona Nohl von der Gießener Traditionsgoldschmiede spricht über ihre Erlebnisse mit Brautpaaren, gewünschte Corona-Gravuren und darüber, was die Pandemie in dem eigentlich starken Hochzeitsjahr für den Familienbetrieb bedeutet.

Von Jasmin Mosel
Wenigstens auf das Anstecken der Eheringe müssen Hochzeitspaare derzeit wohl nicht verzichten. Symbolfoto: Andreas Lander/dpa

Wenigstens auf das Anstecken der Eheringe müssen Hochzeitspaare derzeit wohl nicht verzichten. Symbolfoto: Andreas Lander/dpa

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Wenigstens auf das Anstecken der Eheringe müssen Hochzeitspaare derzeit wohl nicht verzichten. Symbolfoto: Andreas Lander/dpa

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Ramona Nohl

Ramona Nohl

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