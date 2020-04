Corona-Krise: Schutz aus dem 3D-Drucker des „Makerspace“ in Gießen

Die mit 3D-Druckern vom „Makerspace“-Netzwerk gefertigten Rahmen werden mit einfacher Overhead-Folie bestückt – die so entstandenen Visiere bieten behelfsmäßigen Schutz vor Tröpfcheninfektion. (Foto: Makerspace)

GIESSEN - In Zeiten von Corona werden nicht nur alltägliche Gegenstände durch übermäßige Kaufwut knapp, sondern auch teils lebensnotwendige Produkte. Dazu zählen beispielsweise unterschiedlichste Arten von Schutzmasken, auf die nicht nur Menschen mit Vorerkrankungen, sondern auch zahlreiche Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime angewiesen sind. Diese haben nun oft mit einem Mangel an Ausstattung zu kämpfen und suchen mitunter nach kreativen Lösungen, um diesem zu begegnen.

Hier kommt der „MAGIE – Makerspace Gießen“ ins Spiel. Als Kooperationsprojekt der Kreativ-Agentur „flux – impulse“, dem Technologie- und Innovationszentrum Gießen, der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie der Justus-Liebig-Universität, sind die Räume in der Walltorstraße eine Art offene Werkstatt, in der beispielsweise digitale Technologien wie 3D-Druck ausprobiert und genutzt werden können. Dieses Verfahren kommt auch im neuesten Projekt zum Einsatz: Auf Anregung von Gießener Klinikmitarbeitern werden im „Makerspace“ Rahmen für sogenannte „Faceshields“, eine Art Schutzvisier, gedruckt. Diese werden in den Kliniken mit Folien bestückt, bedecken dann das Gesicht und dienen zwar nicht als Schutz vor Aerosolen in der Luft, aber behelfsmäßig gegen Tröpfcheninfektionen.

Als die Anfrage kam, habe man schnell gemerkt, dass „das etwas ist, was man gut machen könnte“, erklärt Nils Seipel, der gemeinsam mit Johannes Schmid den „Makerspace“ betreibt. Aber man nutze nicht nur die hauseigenen Drucker – ein Netzwerk aus über 80 Firmen und Privatpersonen habe sich nach einem öffentlichen Aufruf an der Aktion beteiligt und seit Ende März wird nun „aus allen Rohren gedruckt“. Mit Stand vom Morgen des 14. April konnten schon über 2200 „Faceshields“ produziert werden, gut 1600 davon wurden bereits an diverse Gesundheitsinstitutionen in Gießen und dem Umland verteilt. „Wir sind super dankbar für die Unterstützung“, erklärt Nils Seipel. Zwei bis drei Stunden brauche der 3D-Drucker für einen Artikel etwa – in den eigenen Räumlichkeiten seien sechs Geräte im Einsatz, da man nebenher aber noch anderes produziere, komme man selbst auf etwa 16 Visiere pro Tag. Das Netzwerk hingegen drucke „richtig viel“, die Verteilung der fertigen Artikel wird zentral vom „Makerspace“ organisiert.

Auf der Webseite wird betont, dass man keine medizinischen Produkte fertige, sondern nur Behelfs-Gesichtsschilde, da man nicht unter Reinraum-Bedingungen produzieren könne. Die Desinfektion müssten auch die Abnehmer übernehmen. Trotzdem bestehe enorme Überanfrage nach den „Faceshields“, die man selbst nicht stemmen könne, berichtet Nils Seipel, dass sich gerade eine Wetzlarer Firma darauf vorbereite, in Massenproduktion zu gehen. Bis diese anlaufe, druckt das „Makerspace“-Netzwerk fleißig weiter – auf eigene Kosten und mit Unterstützung zahlreicher Partner. Zum einen sei man kein gemeinnütziger Verein und könne somit keine Spenden annehmen – darüber hinaus stehe das Geld hintenan: „Wir wollten erst mal schnell helfen“, betont Seipel. Wer das Projekt unterstützen möchte, findet unter https://makerspace-giessen.de/faceshields weitere Infos.