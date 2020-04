Corona-Krise trifft auch Gärtnereien und Blumenläden in Gießen

Einige Blumenläden in Gießen haben geöffnet, wie der von Gabriele Schulz in der Friedhofsallee. Aber auch hier gilt: Abstand halten. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. "Blumen machen die Menschen immer fröhlicher, glücklicher und hilfsbereiter. Sie sind der Sonnenschein, die Nahrung und die Medizin für die Seele." Dies sagte schon der vor knapp einem Jahrhundert verstorbene US-amerikanische Vererbungsforscher Luther Burbank (1849-1926). Und dies scheint auch heute noch so zu gelten.

Gerade in der Zeit von März bis Mai geben die Deutschen pro Kopf Jahr für Jahr etwa 40 Euro für Blumen und Pflanzen aus. Doch in diesem Frühjahr fallen in der Hauptsaison die Kommunions- und Konfirmationsfeiern komplett weg. Florale Tisch- und Saaldekorationen für Restaurants, Abschlussbälle, runde Geburtstage, Betriebs- und Vereinsveranstaltungen sind nicht nachgefragt, da sich nicht versammelt, nicht in der Öffentlichkeit gefeiert werden darf.

Ostern findet nur in den eigenen vier Wänden statt; Besuche von Verwandten und Bekannte an diesen Feiertagen gestrichen. Taufen und Hochzeiten werden verschoben. Beerdigt wird nur noch im allerengsten Familienkreis. In Holland, dem Hauptumschlagplatz für Exportblumen, werden Abermillionen unverkäufliche Sträuße und Einzelpflanzen vernichtet. Wie ergeht es so kurz vor Ostern den durch Corona gebeutelten Gärtnereien und Blumenläden in Gießen?

Wer sich in den Tagen vor Ostern mit Schnittblumen eindecken will, der findet beim Marktgeschehen auf dem Lindenplatz und am Ende des Brandplatzes zwei große Stände, an denen es ausschließlich Blumensträuße zu kaufen gibt. Boris Tippmann aus Wölfersheim bietet Florales nur auf Wochenmärkten in Gießen und Frankfurt-Höchst an. "Etwa 20 bis 25 Prozent weniger Umsatz mache ich in diesen Wochen", so der Marktbeschicker.

Fliegender Händler

Auf dem Lindenplatz erzählt Thomas Winter auf dem Blumenstand von BIGI ("Blumen Import Gießen") dem Anzeiger, dass "es hier auf dem Wochenmarkt deutlich weniger an Umsatz" geworden ist. Der vor 35 Jahren gegründete, vor den Toren Gießens in Launsbach ansässige Blumengroßhändler beliefert den Fachhandel in ganz Deutschland und angrenzenden Ländern mit Schnittblumen. Laut Winter ist die Belieferung der Blumengeschäfte "fast gegen Null gesunken", der Umsatz insgesamt um 90 Prozent eingebrochen. Denn im Gegensatz zu Hessen sind in anderen - nicht allen - Bundesländern die Blumengeschäfte geschlossen. Vor vier Wochen seien etwa zwei Dutzend Angestellte in Kurzarbeit geschickt, der Betrieb drastisch heruntergefahren worden. "Nur als fliegender Markthändler hält es uns noch ein bisschen am Leben."

Die beiden Friedhofsgärtnereien in der Friedhofsallee sehen die Situation unterschiedlich. Seniorchefin Marlies Dönges berichtet von einem arg schleppenden Verkauf. "Alles ist abgesagt worden. Beerdigungen nur noch außerhalb der Kapelle. Wir sind dankbar für jeden Kunden, der kommt." Ihre Friedhofsgärtnerei sei vor allem auf "die älteren Herrschaften" angewiesen. Und die blieben weg; wie auch auswärtige Kunden. Ganz gut liefen die Gräberbepflanzungen zu Ostern. Mehrmals wiederholt die Seniorchefin aber, Hauptsache sei es, gesund zu bleiben. "Wir müssen da durch, auch wenn wir wieder unten anfangen müssen."

Friedrich und Gabriele Schulz betreiben die seit fast einem Jahrhundert bestehende zweite Gärtnerei in der Friedhofsallee. "Ganz am Anfang der Krise war es ruhig. Jetzt vor Ostern sind wir ganz zufrieden." Zudem gebe es derzeit "sehr viele" Beerdigungen. Und die Angehörigen bestellten "nicht wenig", obwohl maximal 15 Personen zu den Bestattungen erlaubt seien.

Während des Gesprächs betreten zwei Männer den Verkaufsraum, um Bestellungen für eine Trauerfeier aufzugeben. "Wir haben am Gründonnerstag eine Beerdigung und am Dienstag nach Ostern zwei." Das heiße für sie und ihre Angestellten, dass sie selbst am Ostermontag einen vollen Arbeitstag hätten, um Kränze und Sargbuketts anzufertigen.

Im Seltersweg ist das Geschäft von "Blume 2000", Deutschlands Marktführer im filialisierten Blumen-Einzelhandel, geschlossen. "Bestellungen nur online" steht im Schaufenster.

Hauptsache gesund

"Bis auf Weiteres geschlossen" hat der Wiesecker "Blumenpavillon Haas", auch der "Blumen-Corso" am Theaterpark ist für den Publikumsverkehr nicht geöffnet, es gibt auch keinen Abholdienst. Stefan Rinn ist das derzeit zu riskant für seine Mitarbeiter. "Wenn die ausfallen, kann ich ganz dichtmachen." So werden Bestellungen nur ausgeliefert. "Unsere Fahrer kennen wir meist persönlich, auch ihr gewissenhaftes Verhalten."

Gabriele Vogt von "Blumen-Vogt" im Aulweg erzählt von vielen Onlineanfragen zu Auslieferungen. Dagegen "sehr verhalten" seien die Einkäufe in ihrem Laden. "Die Leute wissen oft gar nicht, dass wir aufhaben." Erst seit Dienstag wieder geöffnet hat "rosenrot flowers & more" in der Krofdorfer Straße, nachdem der Blumenladen drei Wochen lang geschlossen war. Annette Braun ist froh, dass die Kunden langsam wieder kommen. "Das Ganze ist nicht so leicht für uns."