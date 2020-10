Corona: Landkreis Gießen reagiert mit Unverständnis auf Verhalten bei Feier

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). "Heute wird getanzt, gesungen und gelacht": Das Geburtstagslied von Rolf Zuckowski hört sich während der Corona-Pandemie schon fast ironisch an. Erst recht in der Jahreshälfte, wenn es öfter mal regnet, stürmt oder schneit und viele Veranstaltungen in geschlossenen Räumen stattfinden. Der Verwaltungsstab des Landkreises Gießen zeigt sich nun "entsetzt über das Verhalten einer Geburtstagsgesellschaft, das zum jüngsten Corona-Ausbruch nach einer Feier in einem Gießener Restaurant führte" (der Anzeiger berichtete).

Dabei sei das Hygienekonzept des Gastronomiebetreibers vom Gesundheitsamt durchaus für gut befunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Das Verhalten der Gäste in Sachen Hygienevorschriften stößt allerdings auf Unverständnis seitens des Landkreises." Durch die Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Kontaktermittlungen lasse sich ein gutes Bild über den Hergang der Feier zeichnen. Geburtstagslieder, Umarmungen und sogar Küsschen - alles eigentlich Normalität bei einer fröhlichen Feier. Dass dies nicht für diese Zeiten gilt, zeigten die Auswirkungen. Nahezu der gesamte Teilnehmerkreis der Feier ist an Corona erkrankt.

Der Verwaltungsstab des Landkreises Gießen rät daher, sich genau zu überlegen, ob und in welchem Rahmen besonders in der kalten Jahreshälfte eine Feier stattfinden soll. Die Risiken habe jeder selber abzuwägen. Hier gehe es nicht nur um Geburtstagsfeiern, sondern um alle Arten von Feierlichkeiten.

"Wir können immer wieder nur an die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger appellieren. Halten Sie in jedem Fall die AHA-Regeln ein: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken", so Udo Liebich, Büroleiter von Landrätin Anita Schneider. Der Abstand gelte im Übrigen auch während Gratulationen. Wer auf Geburtstagslieder nicht gänzlich verzichten möchte, für den hat das Gesundheitsamt den Tipp, dies entweder draußen mit viel Abstand zu tun "oder es mal mit Summen zu versuchen". Ungewöhnliche Zeiten erforderten schließlich ungewöhnliche Maßnahmen.