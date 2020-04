Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Eine mutmaßliche Corona-Party wurde am späten Dienstagabend in einer Wohnung im Bereich des Gießener Lahnufers aufgelöst. Offenbar hatten mehrere Personen eine kleine Wohnung in der Straße „Zu den Mühlen“ extra für eine Feier angemietet. Eine Streife konnte vier Personen nach einem Zeugenhinweis antreffen. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet.