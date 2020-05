Corona-Patienten: Kliniken in Gießen und Region stimmen sich täglich ab

Wegen der Pandemie wurden die Kapazitäten von Intensivbetten mit Beatmungsgerät enorm erhöht. Foto: Roland Weihrauch/dpa

GIESSENImmer mehr der seit Wochen andauernden Corona-Beschränkungen werden gelockert. Die Kurven der Neuinfektionen und Verstorbenen zeigen stetig nach unten. In der Bevölkerung scheint sich ein kollektives Aufatmen bemerkbar zu machen. Doch für eine allgemeine Entwarnung ist es noch zu früh, wie sich im Gespräch mit Prof. Werner Seeger, Ärztlicher Geschäftsführer des Gießener Standorts des Universitätsklinikums Gießen-Marburg (UKGM), zeigt. In einem Zwischenfazit nennt er aktuelle Zahlen der auf den Intensivstationen betreuten, künstlich beatmeten und verstorbenen Corona-Patienten. Da Seeger als ärztlicher Leiter des UKGM ebenfalls für die Koordinierung der Versorgung aller stationären Corona-Patienten der Landkreise Gießen, Lahn-Dill und Wetterau zuständig ist, weiß er die Entwicklung der Zahlen seit Beginn der Krise Mitte März in der Region Mittelhessen realistisch einzuschätzen.

Prof. Seeger, wie viele Corona-Patienten sind in der Koordinierungsregion Gießen/Lahn-Dill/Wetterau seit Krisenbeginn stationär versorgt worden, wie viele davon sind schwer erkrankt?

In der Region, die gut 800 000 Einwohner zählt, wurden in den insgesamt 17 Akutkliniken bislang 201 Patienten stationär aufgenommen. Davon mussten 77 auf einer Intensivstation versorgt werden, darunter 65, welche an ein Beatmungsgerät angeschlossen und künstlich beatmet werden mussten.

Wie viele dieser Patienten sind verstorben?

Von den auf der Intensivstation aufgenommenen Patienten 28, das entspricht einer Sterblichkeitsrate von 14 Prozent. Doch nicht bei allen diesen Patienten wurde eine Maximaltherapie mit künstlicher Beatmung durchgeführt. Denn bei neun von ihnen wurde aufgrund ihres hohen Alters und der Schwere der Grunderkrankung, dem Willen der Patienten folgend, darauf verzichtet. Von den 65 beatmeten Patienten haben 71 Prozent überlebt. Einige von ihnen befinden sich jedoch derzeit noch auf den Intensivstationen im Training zur Entwöhnung von der Beatmung.

Wie viele der 201 Corona-Patienten wurden ans Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) verlegt, und wie wird darüber entschieden?

Täglich stimmen sich die 17 Kliniken der Region miteinander in einer von mir geleiteten Telefonkonferenz ab. Wir legen fest, welche besonders schwer erkrankten Patienten zur maximalen intensivmedizinischen Betreuung verlegt werden müssen. Auf die Intensivstationen des Uniklinikums Gießen wurden bislang 38 schwer Erkrankte aus den anderen Häusern der Region übernommen oder sie wurden dort primär aufgenommen. Bei den hiervon künstlich beatmeten Personen liegt die Sterblichkeitsrate bei 28 Prozent.

Wie sind all diese Zahlen aus Ihrer Sicht einzuschätzen?

Jeder Patient, der überleben möchte und dennoch verstirbt, ist einer zu viel. Bei jedem kämpfen wir, Pflegekräfte, Ärzte und alle anderen Mitarbeiter der Klinik, ums Überleben. Schaut man sich die Sterbezahlen im internationalen Vergleich an, können wir aber mit aller Bescheidenheit sagen, ein sehr gutes Ergebnis erreicht zu haben. Aus New York wurde zum Beispiel berichtet, dass im Maximum der Infektionswelle 89 Prozent aller künstlich beatmeten Patienten verstarben. Das macht klar, welche gravierenden Konsequenzen es hat, wenn - auch in einer medizinisch hoch entwickelten Gesellschaft - die Grenzen der Belastbarkeit des Gesundheitssystems überschritten werden. Ich bin sehr froh, dass wir in unserer Region Mittelhessen und speziell auch an der Uniklinik Gießen immer eine optimale Versorgung auch der schwersterkrankten Corona-Patienten aufrechterhalten konnten.

Welches Durchschnittsalter haben an den Kliniken unserer Region die Corona-Patienten?

Bei den stationär aufgenommenen Personen beträgt das mittlere Alter 63 Jahre, und bei denen, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden mussten, 66 Jahre.

Man hört immer wieder, dass Männer häufiger als Frauen von einer Corona-Erkrankung betroffen sein sollen - stimmt das?

Ja, das trifft für unsere Region sogar in ausgeprägtem Maße zu: Der Männeranteil beträgt hier 70 Prozent bei den Patienten, die stationär versorgt werden mussten. Und sogar 75 Prozent bei den Patienten, die beatmet werden mussten, und ebenso 75 Prozent bei den Verstorbenen.

Wie viele Beschäftigte der 17 Krankenhäuser haben sich bisher in der Klinik mit dem Coronavirus infiziert?

In allen dieser Kliniken sind es meines Wissens zusammengenommen nur zwei Mitarbeiter, eine Ärztin und eine Pflegekraft. Beide haben es überlebt. Diese geringe Quote zeigt, wie wichtig es ist, eine optimale Ausstattung in der Klinik, sehr gut durchdachte Hygieneregeln und fachlich ausgezeichnete Mitarbeiter zu haben.

Wie ist am UKGM in Gießen der aktuelle Stand der Corona-Patienten auf den Intensivstationen?

Derzeit werden hier noch elf Patienten intensivmedizinisch betreut. Die Mehrheit davon ist jedoch mittlerweile von der künstlichen Beatmung abtrainiert und sie werden für den Übergang zur Normalstation mit anschließender Rehabilitation vorbereitet.

Wie bewerten Sie persönlich im Rückblick auf die vergangenen Wochen die Corona-Situation am UKGM?

Wenn man sich die Infektionszahlen in Italien, Spanien, New York und jetzt Brasilien vor Augen führt, mussten wir eine viel schlimmere Entwicklung befürchten. Ich bin daher unglaublich dankbar, dass in unserer Region eine so optimale Koordination aller medizinisch Aktiven, der Krankenhäuser, Gesundheitsämter, niedergelassenen Ärzte und aller anderen Verantwortlichen, möglich war. So konnten wir die Auswirkungen der Pandemie in Grenzen halten.

Wie beurteilen Sie die gesamte momentane Corona-Lage?

Die Zahl der Neuinfektionen ist erheblich zurückgegangen. Natürlich besteht die Hoffnung, dass dies so bleiben wird, es gibt jedoch zwei Unsicherheitsfaktoren: Zum einen könnten die Lockerungsmaßnahmen - wie vielfach diskutiert - bei unvorsichtigem Verhalten vieler Menschen zu einem schnellen Wiederanstieg führen. Zum anderen scheint eine saisonale Abhängigkeit des Coronavirus zu bestehen, somit könnte es im kommenden Herbst/Winter zu einem Wiederanstieg der Infektionswelle kommen. Wir müssen optimal vorbereitet bleiben. Archivfoto: Wegst