Corona-Tests in Gießen: Die meisten zahlen, ohne zu murren

GIESSEN - Seit mehr als einer Woche sind die Corona-Schnelltests für einen Großteil der Bevölkerung kostenpflichtig. Die beiden größten Betreiber von lokalen Testzentren, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Johanniter, berichten zwar von gesunkenen Zahlen im Vergleich zu den vergangenen Wochen, ein Besuch in den hiesigen Zentren zeigt jedoch, dass die Nachfrage ungebrochen ist. Präzise Zahlen teilten die beiden Betreiber bisher jedoch noch nicht mit, diese seien schlichtweg noch nicht aussagekräftig.

Auf dem Parkplatz des Möbelhauses Sommerlad ist ein "Drive-in"-Testzentrum aufgebaut worden und es herrscht nach wie vor Betrieb. "Viele Leute kommen mit Attest und müssen sich deswegen testen lassen", schilderte eine Mitarbeiterin im Gespräch. Es gäbe zudem immer noch einige Selbstzahler, die auf die zweite Impfung warten würden. "Der Andrang ist noch recht groß, die Leute bezahlen, ohne zu murren", heißt es vonseiten der DRK-Mitarbeiterin. Alles liefe noch immer wie vor einigen Wochen, auch die Zahl der Testungen sei weiterhin hoch.

Ähnliches können auch die Beschäftigten des Johanniter-Testzentrums in Gießen-Nord berichten. "Die Nachfrage ist weiter hoch, vor allem donnerstags und freitags vor dem Wochenende". Viele Jugendliche seien unter den Besuchern, aber auch viele Eltern mit Kindern. "Die Leute werden ab und an mal lauter, aber bezahlen dann, ohne zu murren. Wir haben hier wenig Diskussionen", so eine Mitarbeiterin. Laut einer Sprecherin der Johanniter besteht vor allem noch Informationsbedarf bezüglich der neuen gesetzlichen Regularien. Einige Personen seien in die Testzentren gekommen, um sich vor Ort zu informieren und nicht etwa für einen Schnelltest. Hierbei seien einige Mitarbeiter im Zusammenhang mit den neuen Regeln verantwortlich gemacht worden, schilderten sowohl die Mitarbeiter des Testzentrums Gießen-Nord wie auch die Sprecherin der Johanniter. Störungen hatte es, gerade zu Beginn der kostenpflichtigen Tests, auch bei der Kartenzahlung gegeben, meldeten die Johanniter. Das Rote Kreuz hatte dementsprechend reagiert und seine Webseite neu koordiniert und direkt auf der Plattform diverse Bezahlmöglichkeiten geschaffen.

Drei Varianten

Die zu testenden Personen können nun zwischen drei Varianten wählen: Dem kostenfreien Lollitest für Kinder, dem kostenfreien Erwachsenentest, der bis zum 31. Dezember auch alle Personen unter 18 Jahren mit abdeckt, sowie den kostenpflichtigen Erwachsenentest. Gültig sind die Tests wie bereits in den vergangenen Monaten für 24 Stunden. Das DRK teilte zudem mit, dass es einige "Teststornierungen von bereits geimpften Personen" gegeben hätte, welche nicht mehr bereit gewesen seien, sich weiterhin gegen eine Gebühr testen zu lassen. Durch die Herbstferien seien zudem keine Schülertests gebucht, welche nach Auskunft des DRK einen großen Anteil an den Gesamttestungen ausmachen würden. Das werde nach den Ferien wieder anziehen, wenn die Schüler wieder ihre kostenlosen Schnelltests durchführen lassen, vermutet der Sprecher des DRK. Der von den Betreibern befürchtete große Unmut aufgrund der kostenpflichtigen Tests blieb nach deren Angaben jedoch aus - alles lief größtenteils gesittet ab.

Für einen Corona-Schnelltest müssen Testwillige 14,90 Euro bezahlen. Kostenlos sind die Tests nur noch für die Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder dürfen. Dazu zählen Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, Schwangere und Kinder unter zwölf Jahren.