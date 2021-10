Corona trifft psychisch Kranke in verstärktem Maße

Trübe Gedanken: Woran lässt sich erkennen, ob jemand an einer Depression leidet? Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Depressionen sind eine verbreitete Volkskrankheit. Dennoch gibt es viele Vorurteile, kommt es oft zu Stigmatisierungen, nicht selten aus Unwissen. Die Folge: Betroffene schweigen aus Angst vor Missverständnissen oder suchen sich nicht rechtzeitig Hilfe. Die Corona-Pandemie mit Ausgangssperren, Kontaktverboten und sonstigen Einschränkungen des Alltags hat in den vergangenen Monaten ihre ohnehin schon belastende Situation zusätzlich erschwert. Das wiederum dürfte in etlichen Fällen dafür gesorgt haben, dass sich die Krankheit manifestieren konnte. Untersucht und beobachtet hat das auch Prof. Michael Franz, Ärztlicher Direktor des Vitos-Klinikums Gießen-Marburg. Und der Mediziner weiß: "Depression hat viele Gesichter."

Mancher glaube, eine Depression habe etwas mit "Charakterschwäche zu tun oder sei mit einem schönen Entspannungsurlaub wieder in den Griff zu kriegen", verdeutlicht Michael Franz. Das sei allerdings ein Irrtum und gehört zu den gängigen Stereotypen. Richtig sei vielmehr: "Es handelt sich um eine behandlungsbedürftige Krankheit." Bei einem Online-Vortrag stellte der Experte nun insbesondere die Frage, inwiefern die Pandemie die Psyche beeinflusst habe. Denn der zwischenzeitliche Lockdown des öffentlichen Lebens habe zwar einen vergleichsweise hohen Nutzen gehabt, die Kosten seien jedoch ebenfalls hoch. Derlei "soziale Schockereignisse" führten zu einer hohen Belastung bis hin zu einer steigenden Suizidalität. Außerdem könnten leichter neue Krankheiten entstehen, "vor allem psychischer Natur".

Gerade bei Personen, die sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben, sei die psychische Problematik weitaus schwieriger einzuschätzen. "Atemnot ist immer mit Angst verbunden. Menschen, die beatmet wurden, litten teilweise unter Todesangst", berichtet Michael Franz. Ein Drittel aller Patienten habe danach neurologisch oder psychiatrisch versorgt werden müssen. Ähnlich sei es jenen ergangen, die einen nahen Angehörigen verloren haben. "Stellen Sie sich eine Mutter mit drei Kindern vor, die an Covid-19 verstirbt. Es ist nicht verwunderlich, dass der Ehemann eine Depression entwickelt."

Bewegung hilft

Nicht zu vergessen sei die ganz erhebliche Beanspruchung im Gesundheitswesen selbst. In der Hochphase der Pandemie mit einer hohen Mortalitätsrate habe sich das Personal in einem permanenten Stresszustand befunden, der sich psychisch auswirken musste. "Das war eine regelrechte Pandemie-bedingte Überlastung", schildert der Ärztliche Direktor.

Wer vorbelastet ist, hatte es in den zurückliegenden Monaten besonders schwer: "Keine konstante therapeutische Unterstützung, keine Kontakte, keine Struktur, keine sportlichen Aktivitäten. Den Menschen brach einfach die Stabilität weg - mit drastischen Konsequenzen." Das Bangen um den Job, eine angeschlagene Gesundheit sowie die soziale Isolation hätten die Symptome massiv verstärkt. Auch am Vitos-Klinikum sei die Fallschwere gestiegen. "Das heißt: Es kommen nicht unbedingt mehr Patienten als zuvor, aber mehr Patienten in akuten Krisen." Oft sei - entweder aus Angst vor Ansteckung oder Verunsicherung über Hygiene- und Abstandsregeln - zu lange damit gewartet worden, eine Behandlung anzutreten.

Woran aber lässt sich überhaupt erkennen, ob jemand unter einer Depression leidet? Michael Franz skizzierte drei Kernsymptome, die charakteristisch sind: "eine depressive Verstimmung, der Verlust von Interesse und Freude sowie Antriebseinbußen". Er selbst wolle häufig von Betroffenen wissen, ob sie noch in der Lage seien, sich zu freuen oder zu weinen. Ebenso helfe es, die Psychomotorik zu beachten. "Ein leerer Blick sagt viel aus", betont der Mediziner. Ein weiterer entscheidender Punkt sei die Frage, ob sich jemand "ausgebrannt" fühle. "Das Phänomen 'Burnout' existiert und ist zur Volkskrankheit geworden." Gleichzeitig gab Franz zu verstehen, dass er ein Gegner von "Burnout"-Kliniken oder ähnlichen Methoden sei. "Die 'Burnout'-Diagnose klingt wie etwas Heroisches. Um auszubrennen, muss man aber erst einmal gebrannt haben." Der "Burnout" sei lediglich eine Vorstufe zur Depression. Und was hilft am besten gegen Depression? "Bewegung ist höchst antidepressiv. Analysieren Sie ihre Stressmuster und akzeptieren Sie ihre Grenzen."