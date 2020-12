Corona verkürzt Haushaltsdebatte in Gießen deutlich

Die Neugestaltung der Rathenaustraße hat in der Koalition aus SPD, CDU und Grünen für Diskussionen gesorgt. Foto: Friese

GIESSEN - Rekordzeit? Sicher ist auf jeden Fall, dass die Haushaltsdebatte am Donnerstagabend zu den kürzesten gehören dürfte, die die Stadtverordnetenversammlung bislang erlebt hat. Coronabedingt befassten sich die Parlamentarier eine gute Stunde mit dem Zahlenwerk für das kommende Jahr. Und die gewohnte Generalabrechnung der Opposition mit der Politik der Regierung in der Haushaltsdebatte? Eher schmal: Die Redezeit der Fraktionen war von den üblichen 20 Minuten auf zehn Minuten reduziert. "Das Jahr 2020 ist fast vorbei. Und was war das für ein Jahr. Man ist beinahe froh, dass es vorbei ist", brachte es Thomas Jochimsthal von den "Piraten" auf den Punkt. Haushalt und Sicherungskonzept wurden mit Koalitionsmehrheit beschlossen.

Shared Space

Wenn auch nicht in gewohntem Umfang, fand Jochimsthal doch einige kritische Worte zur Regierungspolitik. "Eine große Konstante über die ganze Wahlperiode waren die Konflikte in der Koalition", erklärte der Stadtverordnete. Sehr deutlich habe sich dies beispielsweise bei der Gestaltung der Rathenaustraße gezeigt. "Vor über drei Jahren haben wir eine Debatte über einen Shared Space geführt", erinnerte der "Pirat" an eine ursprüngliche Planung. Sie sah vor, die Geschwindigkeit im Bereich des neuen Campusplatzes deutlicher zu reduzieren und Fußgänger und Fahrzeuge gleichzuberechtigen. "Aber Dezernent Peter Neidel setzt sich über Beschlüsse hinweg und riskiert einen Bruch der Koalition", führte Jochims

thal aus. Auch die Diskussion über die Sanierung der Ostschule sei längst nicht abgeschlossen. Zur jüngst bekannt gewordenen Kostensteigerung von über 90 Prozent im ersten Abschnitt - der Magistrat zog das Thema am Donnerstag vorerst zurück - gebe es offensichtlich noch Beratungsbedarf.

"FDP und Freie Wähler stehlen sich aus ihrer Verantwortung", kritisierte Matthias Riedl, Fraktionsvorsitzender der "Gießener Linken", das Fernbleiben der Kollegen. Wegen der besonderen Herausforderungen der Covid-19-Pandemie sei es aber besonders wichtig, den Haushalt schon jetzt zu beschließen. Es gelte, handlungsfähig zu bleiben und Schaden von der Stadt abzuwenden. Als zweite Katastrophe neben Corona nannte Riedl den Klimawandel, der sich unter anderem auch im Stadtwald beo-

bachten lasse. Er lobte in diesem Zusammenhang die beschlossene Abkehr von neuen Gewerbeflächen in Lützellinden. Kritische Töne fand der Linke dagegen für die Wohnungspolitik der Koalition. Von den beschlossenen 400 Sozialwohnungen sei nicht mal die Hälfte gebaut. Es kämen täglich neue, teils notwendige Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, stieg AfD-Fraktionsvorsitzende Sandra Weegels in die Debatte ein. Dies stehe kaum im Einfluss der Kommune, die sich allerdings auch nicht bemühe, mit Hygienekonzepten doch noch etwas für den Einzelhandel, Restaurants und alle anderen, die für den Erhalt des städtischen Lebens wertvoll und wichtig seien, zu tun. "Die Verantwortlichen in Gießen interessieren sich scheinbar nur für den Klimawandel", so Weegels. "Sie wollen zu Unzeiten Geld für eine klimaneutrale Stadt ausgeben und noch mehr Asylbewerber aufnehmen", übte Weegels Kritik an der Politik der Koalition.

"Der Haushalt ist die richtige Antwort auf die Pandemie", meinte Klaus-Dieter Grothe, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Denn er spare nicht gegen die Krise und halte die Investitionen hoch. Ausdrücklich begrüßten die Grünen Investitionen in soziale Infrastruktur. Zudem stiegen auch die Ausgaben für den Radverkehr auf nunmehr sechs Euro im Jahr pro Einwohner. "Die großen Herausforderungen der Krise kommen erst noch und werden Auswirkungen auf die Haushalte der Jahre 2022 bis 2026 haben", analysierte Unionsfraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller. Der Koalition stellte er insgesamt ein gutes Zeugnis aus: "Sie ist eine gute Antwort in einer Zeit, in der die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet", fand Möller.

Großer Verkehrsversuch

In der Krise zu handeln, sei möglich, weil die Stadt den Haushalt in den vergangenen Jahren konsolidiert habe, brachte sich der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Christopher Nübel in die Debatte ein. Man habe einen starken Haushalt und eine starke Verwaltung aufgebaut. Nübel erinnerte an koalitionsinterne Meinungsunterschiede, etwa zum Fahrradverkehr auf dem Anlagenring. Der SPD-Politiker regte dort einen groß angelegten Verkehrsversuch an. Insgesamt sei "die Stadt Gießen aktuell gut aufgestellt", resümierte Nübel.