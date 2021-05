Corona-Verstöße in Gießen: 65 Bußgeldverfahren eingeleitet

Ein besonderes Augenmerk haben die Ordnungskräfte bei ihren Kontrollen auf Wieseckaue, Lahnufer, Schiffenberg und Badenburg gelegt. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Gießener Ordnungsamt hat am ersten Mai-Wochenende im gesamten Stadtgebiet über mehrere Stunden kontrolliert, ob die Corona-Vorschriften befolgt werden. Dabei seien fast 550 Personen überprüft und wegen Verstößen gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen oder die Ausgangssperre 65 Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Diese hohe Anzahl zeige, "dass neben der Polizei zusätzlich eine starke Präsenz des Ordnungsamtes auch am 1. Mai-Feiertag erforderlich und richtig war", betont Bürgermeister Peter Neidel als zuständiger Ordnungsdezernent in einer Mitteilung der Stadt.

Die intensiven Kontrollen seien ein "wichtiger Baustein" zur Bewältigung der Pandemie. Zugleich sei deutlich geworden, "dass es immer noch Personen gibt, die entweder den Ernst der Lage nicht erkannt haben oder denen vielleicht einfach das Korsett der Vorschriften zu eng geworden ist und die deshalb versuchen, auszubrechen", so Neidel weiter. Festzustellen sei aber auch, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Verständnis für die Maßnahmen aufbringe.

Polizei- und Ordnungsbehörden komme insbesondere auch die Rolle als Aufklärer zu. Dieses Engagement solle deshalb fortgesetzt werden, kündigt Peter Neidel an und dankt obendrein den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde, "auch an so einem Tag diese zusätzliche Aufgabenstellung angenommen zu haben". Dies zeuge von der hohen Motivation der Belegschaft.

Zunächst hatten die Ordnungsbeamten am Samstag die Mai-Demo begleitet, die ohne Zwischenfälle verlief. Danach wurden die an einem Tag wie dem 1. Mai stärker frequentierten Orte regelmäßig in den Blick genommen. In Kooperation mit der Polizei sei ein besonderes Augenmerk auf die Wieseckaue, das Lahnufer, den Schiffenberg, die Badenburg und den Innenstadtbereich gelegt worden, ebenso auf verschiedene Grillplätze, Schulhöfe und Studentendörfer. In den späten Abendstunden seien die Kontrollen auf die Einhaltung der Ausgangssperre ausgeweitet worden.

Mündliche Verwarnungen

"Es wurden mehrere unerlaubte Zusammenkünfte aufgelöst, beispielsweise eine Grillfeier von jungen Erwachsenen in der Grillhütte in Kleinlinden oder eine 'sportliche' Zusammenkunft auf einem Platz eines Studentenwohnheims", bilanziert das Ordnungsamt. Insgesamt gingen 41 der Bußgeldverfahren am 1. Mai auf Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen zurück, bei zwölf weiteren Verfahren waren Verstöße gegen die Ausgangssperre ursächlich. Auch am 2. Mai seien "tagsüber vereinzelt kleinere Gruppen von Personen festgestellt worden, die sich überwiegend nach Erläuterung der Vorschriften auflösten, sodass es bei mündlichen Verwarnungen bleiben konnte", heißt es weiter.

Über die frühen Abendstunden verteilt habe man in der Wieseckaue circa 150 Personen und im Skaterpark circa 40 Personen registriert, die sich jedoch mehrheitlich "coronakonform" verhalten und Abstands- sowie Hygieneregeln berücksichtigt hätten.