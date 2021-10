Coronatests als Belastungsprobe an JLU Gießen

Tatort Philosophikum I: Ihren Unmut über die 3G-Regel an der JLU haben offenbar Studierende vor Gebäude A verschriftlicht. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Endlich wieder Präsenz, endlich wieder direkte Debatte und endlich wieder Austausch wie vor der Pandemie. Bei der konstituierenden Sitzung des Studierendenparlaments (Stupa) der Justus-Liebig-Universität (JLU) war fast alles wie vor der Pandemie. Abgesehen davon, dass der große Hörsaal auf dem Campus in der Licher Straße zum Plenarsaal umfunktioniert wurde, um dem gültigen Hygienekonzept zu entsprechen. Personell verändert sich an der Spitze ebenfalls erst einmal wenig, wohl aber im Präsidium. "Ich möchte heute erneut als Stupa-Präsident kandidieren und hoffe auf eure Stimme", begann Fabian Mirold-Stroh. Die gewählte Studierendenschaft begrüßte diese Entscheidung mit 26 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme. Neben Mirold-Stroh bilden die Jurastudentin Natalie Maurer von den Jusos und Ilija Scherer von der Liberalen Hochschulgruppe (LHG), der Data Science studiert, das Präsidium.

Die Debatte nach der Personalwahl wurde größtenteils von zwei Themen geprägt. Dabei handelte es sich um Sachverhalte, die polarisierender kaum sein könnten. Ein Antrag, der die Studierendenschaft schon länger beschäftigt und ein Einwurf über ein Thema, bei dem aus Sicht des Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) überhaupt kein Gesprächsbedarf besteht: Coronatests und die kritische Einführungswoche. Die Frage nach kostenlosen Coronatests für ungeimpfte Studierende beschäftigt den Asta schon länger. Wie könne die Universität den Studierenden zumuten, die Tests selbst zu zahlen - immerhin koste der pro Stück 14,90 Euro, bei einer Woche Präsenzveranstaltungen würde das den Geldbeutel eines Studierenden mit rund 75 Euro auf Dauer in Misskredit bringen. Die Antwort und Richtlinie der Hochschule ist bekannt: Wer sich impfen lassen will, der möge das tun. Wer sich weiter testen lassen will, der möge das tun. Impfangebote hätte es in letzter Zeit auch von Seiten der Hochschule schon reichlich gegeben, sagte Pressesprecherin Charlotte Brückner-Ihl auf Anfrage.

"Für alle verfügbar"

Neben der Petition über kostenfreie Tests, die der Student Aron Wuthenow angestoßen hatte und an der sich über 300 Leute beteiligt hatten, gab es einen ähnlichen Vorschlag nun nochmal im Studierendenparlament. Hannah Sorger von den Christen für Gießen, einer neuen Fraktion im Stupa, brachte das Thema ein. "Wenn Schüler und Lehrer es hinkriegen, Selbsttests durchzuführen, warum dann nicht die Universität", fragte sie und spielt darauf an, dass die Hochschule Selbsttestungen als Nachweis nicht akzeptiere - ausschließlich die sogenannten Schnelltests. Gegenbeispiele von Hochschulen, die anders agieren, gäbe es ebenfalls. In der Hochschule Fulda gebe es etwa finanzierte Coronatests, bezahlt vom Land Hessen. Nur mithilfe einer Testinfrastruktur könne die 3G-Regel sinnvoll umgesetzt werden, so Sorgers Argumentation. Viele Unterstützer findet sie jedoch in den Reihen der Studierenden nicht. Die Aufhebung der 3G-Regel sei nicht im Sinne des Asta, der Antrag ist abzulehnen, betonte die Gruppierung UniGrün. Ähnlich sehen das die Jusos, die betonen, dass niemand die Studierenden zum Impfen zwinge. Fürsprecher fand Sorger jedoch mit Jan-Lukas Gescher von der LHG und der Grünen Emely Green. Gescher sprach sich für das Recht auf Selbstbestimmung aus, das durch die Regelung beschnitten werde. "Das Recht auf Bildung steht über der 3G-Regel", so der Student. Ähnlich äußert sich Green. "Die Tests müssen für alle verfügbar sein. Die Uni muss Mittel zu Verfügung stellen, um eine Testinfrastruktur zu ermöglichen." Nach einigen Debatten und einem regen Meinungsaustausch wurde der Antrag zwar abgelehnt, jedoch beschloss das Studierendenparlament, die offizielle Position des Asta allgemeingültig zu übernehmen. Dort heißt es, dass der Asta mit der aktuellen Regelung nicht zufrieden sei. "Freiwillig ungeimpfte Studierende müssen für die Tests aktuell selbst aufkommen. Bei einem Preis von circa 10 bis 20 Euro pro Test und mehreren Präsenzveranstaltungen pro Woche kann dies eine erhebliche finanzielle Belastung bedeuten." Dem Bildungszugang werde an der JLU eine finanzielle Hürde vorgeschaltet, die andere Hochschulen und Länder vermieden haben. "Solange es keine generelle Impfpflicht gibt, ist es nicht nachvollziehbar, dass freiwillig Ungeimpfte einer solchen finanziellen Hürde ausgesetzt werden."

Tests unter Aufsicht

Der Asta biete der Hochschule Vorschläge an. Neben der Aufforderung, sich impfen zu lassen, solle die Hochschule sozial verträgliche Lösungen für finanziell schlechter ausgestattete Personen finden. Daher soll es ermöglicht werden, unter Aufsicht Schnelltests durchzuführen. Bei der Finanzierung der Angebote sehe der AStA das Land Hessen in der Verantwortung. Zum Thema kritische Einführungswoche, welche die LHG nochmals ins Plenum einbrachte, gab es aus Sicht der Parlamentarier wenig zu diskutieren. Der Satz "Wenn ihr eine liberale Einführungswoche wollt, dann macht doch eine", beschreibt den Diskussionscharakter, der sich bis in die Nacht hineinzog.