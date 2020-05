Coronavirus bei vier Mitarbeitern der Virologie

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Corona-Fälle am Institut für Medizinische Virologie der Justus-Liebig-Universität: Bei vier Mitarbeitern habe man das Virus in sehr niedriger Konzentration nachgewiesen, bestätigt Lisa Dittrich von der Pressestelle der Uni. Wie es zu dem Viruseintrag gekommen ist, werde derzeit noch geprüft. "Da die einzigen Mitarbeiterinnen, die im Hochsicherheitslabor mit dem Virus arbeiten, negativ getestet wurden und keine Antikörper aufweisen, kann eine Übertragung auf diesem Wege aber so gut wie ausgeschlossen werden", erklärt die Pressesprecherin. Sie berichtet zudem, dass die Betroffenen keine Symptome zeigten. "Vorsorglich mussten sich zehn weitere Mitarbeiter als Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne begeben", erläutert Dittrich. Die Virusdiagnostik des Universitätsklinikums Gießen und Marburg sei nicht betroffen. "Alle Maßnahmen sind mit dem Gesundheitsamt abgestimmt."