Coronavirus: In Gießen bislang keine Klagen gegen Verbote und Einschränkungen

Symbolfoto: Linker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. In Corona-Zeiten herrscht der Ausnahmezustand. Weltweit werden für Milliarden Menschen elementare Bürgerrechte außer Kraft gesetzt, um das Virus zu bekämpfen. Doch das heißt nicht, dass in einem Rechtsstaat jeder Bürger jede Anordnung einfach so hinnehmen muss. Nur wenige Stunden nach der Schließung durch das Ordnungsamt der Stadt Leipzig hat eine Bahnhofsbuchhandlung am Leipziger Hauptbahnhof wieder ihre Tore öffnen dürfen. Die Buchhandlung hatte beim Verwaltungsgericht der Stadt eine einstweilige Verfügung beantragt - und Recht bekommen.

Zu den Geschäften, die laut den Leitlinien von Bund und Ländern für die Maßnahmen zur Begrenzung der Ausbreitung des Coronavirus von der Schließung ausgenommen sind, gehören neben Lebensmittelgeschäften, Banken, Ärzten und Apotheken auch Zeitschriftenkioske. Der Kläger hatte argumentiert, dass es ihm erlaubt werden müsse, am Bahnhof auch weiterhin Presseprodukte zu verkaufen. Mit rund 7000 nationalen und internationalen Pressetiteln gehört der Bahnhofsbuchhändler der Messestadt zu den Verkaufsstellen mit dem bundesweit größten Pressesortiment. Auch das Angebot der Filialleiterin, die Buchabteilung zu sperren, habe die Angestellten des Ordnungsamtes anfangs nicht überzeugen können, hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das wurde jetzt vom Verwaltungsgericht revidiert.

Laut einem neuen Bescheid der kommunalen Behörde dürfen Zeitungen und Zeitschriften wieder verkauft werden. Die Buchabteilung bleibt aber weiter geschlossen.

Ein Einspruch in Marburg

Die Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts Gießen, Sabine Dörr, teilt auf Anfrage mit, dass es in unserer Stadt bislang noch keine Einsprüche gegen die Auflagen zur Corona-Bekämpfung gegeben habe, allerdings habe in der Vorwoche beim Verwaltungsgericht in Marburg ein Kosmetikstudio Einspruch gegen die vom Marburger Ordnungsamt angeordnete Schließung eingelegt, weil Kosmetikstudios zunächst von den in Hessen beschlossenen Schließungen nicht betroffen waren. Diese Klage habe sich aber mit der bundesweiten Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen am Wochenende erledigt. Zumindest in Gießen war und ist es bislang übrigens kein Problem, sich im Bahnhof auf dem neuesten Stand zu halten. Gerhard Wißner, Betreiber der Bahnhofsbuchhandlung "Schmitt & Hahn Buch und Presse Gießen", teilt auf Anfrage mit, dass es ihm von Seiten der Stadt immer erlaubt war, Presseerzeugnisse zu verkaufen, die ohnehin 60 bis 70 Prozent seines Angebots ausmachen.

Warum allerdings die aktuelle Ausgabe der Bild-Zeitung oder des Gießener Anzeigers weniger infektiös sein soll als ein Roman von Stephen King oder Elena Ferrante konnte auch Wißner nicht beantworten. Eigentlich hätten doch Millionen zum Stubenarrest vergatterter Bundesbürger jetzt endlich einmal Zeit, ein Buch zu lesen.