Covid-19: Uniklinikum Gießen schließt Station, Liebigschüler in Quarantäne

Giessen (red). Nach mehreren Covid-19-Fällen schließt das Universitätsklinikum in Gießen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine Station. Bis zum Mittwoch wurden sechs infizierte Personen gemeldet, davon zwei Mitarbeiter und vier Patienten. "Die Infektionskette lässt sich zurückverfolgen auf eine ursprünglich asymptomatische Patientin", teilt der Landkreis Gießen in einer Presseerklärung mit. Sie sei isoliert und werde weiter behandelt. Patienten, die sich angesteckt haben und zwischenzeitlich entlassen worden waren, befänden sich in häuslicher Isolation und würden von den zuständigen Gesundheitsämtern engmaschig betreut. "Enge Kontaktpersonen wurden ermittelt und sind in Quarantäne. Es erfolgten Reihentests. Insgesamt wurden 80 Personen auf Infektionen getestet. Die Ergebnisse stehen aus", heißt es weiter. Solange die Ermittlung weiterer möglicher Kontaktpersonen andauere, werde die betroffene Station keine neuen Patienten mehr aufnehmen.

Auch an der Liebigschule ermittelt das Gesundheitsamt nach vier bestätigten Covid-19-Fällen enge Kontaktpersonen. Zunächst waren am Mittwochabend positive Testergebnisse von zwei Schülern aus der neunten Klasse gemeldet worden. Daraufhin sei vorerst bis kommenden Sonntag Quarantäne für insgesamt 34 Mitschülerinnen und Mitschüler sowie 17 Lehrkräfte angeordnet worden. Am Donnerstagvormittag kamen ein weiterer bestätigter Fall aus der betroffenen neunten Klasse sowie ein Fall aus dem Jahrgang 11 hinzu. Der Elftklässler stehe in familiärem Zusammenhang mit einem Fall aus der neunten Klasse. Derzeit werde geprüft, wer als enge Kontaktperson der Infizierten einzuordnen ist und gegebenenfalls über den Sonntag hinaus in Quarantäne verbleiben müsse. Betroffene wurden durch die Schulleitung und das Gesundheitsamt kontaktiert. Vorsorglich findet am Freitag für die Jahrgänge 8 bis 10 und die Einführungsphase (Jahrgang 11) kein Präsenzunterricht statt.

In der Stadt Gießen gibt es - Stand 9. September abends - 163 bestätigte Corona-Infektionen, davon 24 aktive Fälle. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen beträgt 14,7.