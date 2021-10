Covid-Impfung auf Flohmarkt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am morgigen Sonntag ist wieder Floh- und Trödelmarkt in Gießen auf dem Parkplatz der Möbelstadt Sommerlad im Schiffenberger Tal geplant. Doch nicht nur Trödel, Hausrat und Neuwaren werden angeboten, auch ein mobiles Impfteam der Gießener Impfstation ist vor Ort. Zwischen 8 und 14 Uhr können sich die Besucher und Aussteller ohne Voranmeldung unkompliziert und unbürokratisch gegen Covid-19 impfen lassen. Es ist lediglich der Personalausweis vorzuweisen. Wer sich gut vorbereitet, bringt seinen Impfpass und die Krankenversicherungskarte gleich mit. Veranstalter und Impfteam hoffen, dass dieses Angebot wieder gut angenommen wird. Alle Besucher und Händler werden gebeten, den Abstand von 1,5 m stets einzuhalten und in Gedrängesituationen einen Mund-NaseSchutz zu tragen. Nähere Infos unter www.haas-veranstaltungen.de.