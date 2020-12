Crêpes für Pflegekräfte

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Eine süße Überraschung gab es für die Mitarbeitenden der Caritaseinrichtungen Maria Frieden und St. Anna: Dank einer Spende des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier waren sie zu Crêpes und Punsch eingeladen.

Nicole Obermann von der Mitarbeitervertretung des Caritasverbandes Gießen hatte Bouffier um eine Videobotschaft an die Mitarbeitenden angesichts der enormen Anforderungen durch die Pandemie gebeten, nachdem mehrere Bewohner und Pflegekräfte an Corona erkrankt waren und es einige Todesfälle gab. Bouffier schickte nicht nur ein Video, in dem er Verständnis für die schwierige Situation zeigte und den dort arbeitenden Menschen herzlich dankte, er spendete auch 500 Euro für sie.

Das Geld – aufgestockt mit Eigenmitteln – nutzten die Häuser, um einen mobilen Crêpes-Stand je einen Tag zu den Einrichtungen zu holen. „Wir wollten in dieser sehr schwierigen und anstrengenden Zeit einen Hauch von Weihnachtsmarktfeeling und eine kleine Anerkennung zu den Mitarbeitenden bringen“, betonte Obermann.