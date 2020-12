CVJM passt Feiertagsangebot in Gießen an

So wie in den vergangenen Jahren wird es an Heiligabend beim CVJM nicht aussehen. (Archivfoto: Jung)

GIESSEN - (kg). Seit 1947 fragt der Christliche Verein Junger Menschen Gießen (CVJM) Gießen kurz vor der Weihnachtszeit: „Wohin an Heiligabend?“. Und gibt sich immer die Antwort selbst. Denn an diesem besonderen Feiertag betreut und bewirtet der Christliche Verein Menschen, die das Fest nicht mit der Familie oder Freunden feiern oder ein gutes Essen genießen können. In diesem Jahr war zunächst nicht klar, ob überhaupt ein paar Stunden mit ein wenig Besinnlichkeit bei einem guten Essen, das Verteilen von gespendeten Geschenken und etwas Unterhaltung für diesen Personenkreis möglich ist.

In den letzten Jahren gab es stets ein frohes und buntes gemeinschaftliches Fest, die Gäste hatten strahlende Augen, fühlten sich wohl bei der Geschenkübergabe. Ob die Aktion aufgrund der zugespitzten Pandemielage überhaupt stattfinden konnte, lag einige Zeit im Dunkeln. Jetzt ist es geklärt und es sind gute Nachrichten: Mit der aktuellsten Fassung der „Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung" vom 16. Dezember liegt nun eine eindeutige Rechtsgrundlage für die Durchführung karitativer Veranstaltungen vor. Die Traditionsveranstaltung vom CVJM für Heiligabend ist vom Gesundheitsamt genehmigt worden. Bislang habe man für die Veranstaltungen keinen solchen bürokratischen Aufwand betreiben müssen, sagt Vorstandsmitglied Tim Schilp. Doch die Mühe hat sich gelohnt, dem Gesundheitsamt, mit dem die Maßnahmen festgelegt wurden, sei es ein Anliegen gewesen, zu einem guten Ergebnis zu kommen, lobt Schilp die kooperative Zusammenarbeit. Natürlich ist es ein anderer Rahmen als sonst, wo der Abend von 180 Menschen besucht wurde. Das wäre mit in der momentanen Pandemie nicht zu vereinbaren.

Der CVJM muss zum ersten Mal andere Wege gehen: Alle Menschen, die sich einsam fühlen, keinen festen Wohnsitz haben oder auch schon seit Jahren mit dem CVJM die Geburt Christi feiern, sind am 24. Dezember zwischen 17 Uhr und 20 Uhr herzlich eingeladen, an zwei Orten vorbei zu schauen: In den neuen Räumlichkeiten des CVJM Gießen, Ludwigstraße 42 können sich die Gäste eine Tüte mit Sachspenden abholen. Zeitgleich wird es etwa 200 Meter weiter im Hof und in der unteren Etage der Evangelischen Stadtmission, Löberstraße 14, die Möglichkeit geben, eine warme abgepackte Mahlzeit und ein Getränk abzuholen oder vor Ort unter Einhaltung des Mindestabstands dort zu essen. Das ist nach den Auslegungshinweisen zur Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie – aufgestellt vom Land Hessen – möglich.

Danach dürfen Suppenküchen und ähnliche karitative Einrichtungen öffnen. Hier ist auch der Verzehr von Speisen und Getränken erlaubt, wenn sichergestellt ist, dass insbesondere durch die Abstände der Tische der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Im Jugendraum in der Stadtmission, der auch von der Diakonieeinrichtung „Die Brücke“ genutzt wird, sind alle Voraussetzungen gegeben. Natürlich müssen alle Beschränkungen, auch an diesem besonderen Abend eingehalten werden. Aufgrund des dringend gebotenen Infektionsschutzes sind jeweils nur eine begrenzte Anzahl Gäste gleichzeitig in den Räumen zugelassen. Über den Zeitraum von drei Stunden sollte es aber möglich sein, dass alle Gäste ihre Sachspenden und das Essen zu erhalten, hofft der CVJM in seiner Pressemitteilung. Sie müssen allerdings mit dem Mund- Nasenschutz den Raum betreten und die weiteren Vorgaben des jeweiligen Hygienekonzepts einhalten.

Der CVJM Gießen wird darüber hinaus auch Diensthabende bei Polizei, Feuerwehr oder im Gefängnis besuchen und sie mit kleinen Weihnachtsgeschenken überraschen. Rund 30 ehrenamtliche Mitarbeiter versorgen die Gäste und besuchen die Menschen, die an Heiligabend arbeiten müssen. Tim Schilp berichtet, dass in diesem Jahr weniger Sachspenden als sonst eingegangen sind. Er vermutet, das sei sicher auch auf die Ungewissheit, ob überhaupt etwas stattfinde, zurückzuführen. Zu den Geldspenden kann er abschließend noch nichts sagen. Doch alle Menschen, die zum CVJM an diesem Abend kommen, gehen nicht leer aus. Es wird, falls nicht genügend Sachen vorhanden sind, dazu gekauft, verrät das ehrenamtliche Vorstandsmitglied. Ein großer Dank vom CVJM Gießen geht an das Restaurant „Gutburgerlich“, das wieder das Essen spendet.