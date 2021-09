Auf dem Podikum: Frederik Bouffier, Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten, Kultusminister Prof. Dr. Lorz und Peter Neidel. (Foto: Czernek)

GIESSEN - (cz). Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Daher hatten die Arbeitsgemeinschaft Christlich Demokratischer Lehrer in Hessen (ACDL) und der CDU-Kreisverband zu einer Podiumsdiskussion zu dem Thema „Aktuelles aus der Bildungspolitik und die Themen Digitalisierung, Digitalisierung für Menschen mit Behinderung“ in das Bürgerhaus in Kleinlinden eingeladen. Der hessische Kultusminister Prof. Dr. Lorz und die Landesbeauftrage für barrierefreie IT, Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten stellten sich den Fragen des Publikums und der beiden Moderatoren Frederik Bouffier und Peter Neidel.

Zu Beginn gab der neue Erste Kreisbeigeordnete Christopher Zipp in seiner Funktion als Schuldezernent ein kurzes Statement über die aktuelle Situation an den Schulen im Landkreis Gießen ab. So wies er darauf hin, dass man bereits ein freiwilliges Impfangebot durch mobile Impfteams auf den Weg gebracht hätte. Zudem habe man die Lüftungssituation in den einzelnen Schulen überprüft und würde entsprechende Maßnahmen einleiten. Kultusminister Lorz verwies auf die außergewöhnliche Situation, in der man sich aktuell befände, denn normalerweise würde man weniger über Digitalisierung zu Beginn eines Schuljahres diskutieren als über die entsprechenden Lehrerzuweisungen.

Insgesamt bescheinigte er der schulischen Situation, dass man gut aufgestellt sei. Allerdings wies er auf den Digitalpakt hin, der fünf Millionen Euro beinhalte, von dem bis dato von der Stadt Gießen und den Landkreis bisher lediglich 300 000 Euro abgerufen worden wären. „Da ist noch Luft nach oben“, sagte er in Richtung der Entscheidungsträger. Hierzu gab einen Einwurf aus dem Publikum, dass man zwar die Tabletts jetzt erhalten hätte, doch was nützten diese, wenn es kein WLan in den Unterrichtsräumen gäbe. Auf die Frage nach der digitalen Weiterentwicklung der Schulbuchmaterialien bestätigte er, dass es entsprechende Gespräche mit den Schulbuchverlagen gebe, jedoch würde dies eine komplette Überarbeitung bedeuten und dies würde Zeit beanspruchen.

Über die Arbeit der Landesbeauftragten für barrierefreie IT berichtete Meyer zu Bexten. Aufgrund eines EU-Gesetzes wurde sie 2018 mit der Aufgabe betraut, die digitale Barrierefreiheit auf allen Ebenen durchzusetzen. Dies beinhalte sowohl das Abfassen von Texten in leicht verständlicher Sprache wie auch das Untertiteln von Filmbeiträgen oder Hörhilfen und Gebärdensprache. Sie ist mit ihrem Team am Regierungspräsidium Gießen angesiedelt und für alle öffentlichen Behörden und Einrichtungen in Hessen verantwortlich.

Der Vorsitzende der ACDL, Tobias Maschmann, dankte abschließend allen, die sich so rege an der Diskussion beteiligt hätten und würdigte besonders die konstruktiven Fragen aus dem Publikum.