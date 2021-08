"Dachte, die bringen mich um": Junge Afghanin zurück in Gießen

"Wer soll uns jetzt noch helfen?": Die 25-Jährige ist "fix und fertig", kämpft aber weiter. Foto: Docter

GIESSEN - Als unsereins die schrecklichen Bilder vom Einzug der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul am heimischen Fernsehschirm verfolgte, befand sich Khatera Q. (voller Name der Redaktion bekannt) mittendrin. Mitten in den Massen verzweifelter Menschen, die am Kabuler Flughafen Schutz suchten und hofften, von einer der wenigen Maschinen mitgenommen zu werden. "Wir waren in Todesangst", erinnert sich die 25-Jährige, die seit neun Jahren mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in Gießen lebt, im Gespräch mit dieser Zeitung an jene Stunden. Begleitet von ihrem 17-jährigen Bruder, habe sie mitangesehen, wie Frauen und Kinder neben und vor ihr von Talibankämpfern, die "mit schussbereiten Waffen in den Händen Wache standen", geschlagen wurden. Plötzlich habe auch ihr einer der Männer gedroht. "Ich dachte, er bringt mich um", beschreibt die junge Frau, was sie in diesem Moment fühlte, und beginnt zu weinen und am ganzen Körper zu zittern. Auch etwas über eine Woche nach ihrer Rückkehr sind diese Erlebnisse noch allgegenwärtig.

Von Taliban verfolgt

Ihre Tränen gelten nun aber vor allem ihrer Familie, den Eltern wie auch der Schwester und den beiden Brüdern, die sich alle in Kabul versteckt halten. Über Soziale Medien und Internet hat Khatera Q. täglich Kontakt zu ihnen. "Ich glaube aber nicht, dass das noch lange funktionieren wird", zumal die Onlineverbindungen vermutlich auf Einwirkung der Taliban hin "bereits langsamer geworden sind". Seit ihrer Rückkehr habe sie sich mehrfach an das Auswärtige Amt gewandt und geschildert, dass ihre Familie in Lebensgefahr schwebe und Hilfe benötige. "Bisher gab es keine Antwort darauf", ist der 25-Jährigen die Enttäuschung deutlich anzumerken. "Wer soll uns jetzt noch helfen?"

Doch steht für sie auch fest: "Ich kämpfe weiter." Daher wendet sich die junge Frau nun mithilfe des Ausländerbeirats der Stadt Gießen an die Öffentlichkeit. Das Risiko, das sie damit auch für sich selbst eingeht, ist Khatera Q. bewusst: "Die Taliban haben Kontakte bis nach Deutschland. Doch das ist mir egal, sollen sie mich doch umbringen. Ich mache das alles für meine Familie." Bei diesen Worten bricht sie erneut in Tränen aus und fügt mit schluchzender Stimme hinzu: "Ich kann nicht mehr richtig essen und schlafen und bin fix und fertig."

In Sorge ist sie zum einen um ihren Vater, der als Kameramann für das afghanische Fernsehen arbeitete, sich in diesem Rahmen auch öffentlich für Frauenrechte starkmachte und schon allein deshalb von Verfolgung und Bestrafung durch die Taliban bedroht ist, oder gar Schlimmerem. Mutter und Schwester hätten als Frauen unter der Terrormiliz ohnehin keine Rechte. "Die Taliban sagen, alle Frauen von 14 bis 45 Jahren gehören uns", berichtet die 25-Jährige. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Schließlich ist da noch der jüngere Bruder, der nach der Besetzung Kabuls nicht mehr zur Schule gehen durfte, und der ältere Bruder, der mit seiner Ehefrau ebenfalls untergetaucht ist. Werde der Vater verfolgt, gelte das für die gesamte Familie, die "in Sippenhaft genommen wird", beschreibt sie die ausweglos erscheinende Situation. Die Flucht über eine der Landesgrenzen käme ebenso nicht mehr infrage, da die Nachbarstaaten keine Visa mehr ausstellten. Und so müsse sich nun "jeder selbst helfen".

Als Khatera Q. Ende Juli nach Afghanistan geflogen war, um nach Jahren der Abwesenheit ihre Familie zu besuchen, weil ihr Vater einen Schlaganfall erlitten hatte, sah die Welt in Kabul noch anders aus. Doch dann kam der 15. August; einen Tag später wollte sie eigentlich nach Deutschland zurückfliegen, um weiter die Gießener Abendschule zu besuchen und ihr Abitur zu machen. "Meine Mutter und ich waren in der Stadt und wollten bei einer Bank Geld abholen. Dort standen aber schon mehr als 1000 Leute und die Bank war geschlossen", erinnert sie sich an jenen Tag. Nachdem sie Passanten vor der kurz bevorstehenden Ankunft der Taliban warnten, seien sie sofort nach Hause gefahren, um sich einen Nikab, einen Gesichtsschleier, zu holen. Trug sie doch zu diesem Zeitpunkt keine Kopfbedeckung und noch dazu eine Hose. "Wir waren richtig in Panik."

"Mein Bruder rief 'Lauf'"

Kurz danach buchte man online ein Flugticket für die junge Frau und brach zu einem Krankenhaus auf, um den vor dem Flug notwendigen Corona-Test zu machen. "Im Krankenhaus aber sagte man mir, es gibt keine Tests mehr." Tags darauf, am 16. August, fuhr sie mit ihrem jüngeren Bruder im Taxi zum Flughafen, wo sie aber trotz vorgezeigter Papiere aus Deutschland nicht durchgelassen wurde. Woraufhin beide wieder nach Hause fuhren, was aufgrund der Straßensperren der Taliban "mehr als zwei Stunden dauerte". Am 17. August sollte es dann endlich klappen. Bis dahin aber hatten die Geschwister erneut mehrere Stunden lang brenzlige Situationen zu überstehen.

"Mein Bruder bahnte mir den Weg, um in der Menschenmenge weiter nach vorne zu kommen", schildert Khatera Q. Als sie dann auf einmal vor einem bewaffneten Talibankämpfer standen und der sie bedrohte, "bekam ich Todesangst, auch um das Leben meines Bruders". Als der Mann dann beide zu schlagen begann, "rief mein Bruder zu mir 'Lauf'". Und das tat sie, während sie beim Umschauen mitbekam, wie der 17-Jährige weiter verprügelt wurde, sodass sie um sein Leben fürchtete und über Stunden nicht wusste, was mit ihm geschehen war.

Im weiteren Verlauf gelangte die 25-Jährige mit einer Gruppe zu einem US-Soldaten. "Aber auch er hat auf Menschen eingeschlagen, ich fragte ihn 'Warum?'" Offenbar war dieser nur daran interessiert, Landsleute und mit ihnen verbundene Ortskräfte durchzulassen, jedoch nicht an ihren deutschen Dokumenten. Schließlich stieß sie doch noch auf Bundeswehr-Soldaten, nämlich auf Angehörige der KSK-Spezialkräfte. Aber erst der zweite, den sie ansprach, habe sich ihre Papiere genauer angeschaut und sie zu bereitstehenden Autos geschickt. Dass die junge Frau, die bis dahin von anderen Frauen und Mädchen umringt war, plötzlich allein in einem der Autos saß, machte ihr wieder Angst: "Was passiert mit mir? Wollen sie mich jetzt umbringen?", sei ihr voller Panik durch den Kopf gegangen. Gefahren wurde sie jedoch zu einer Ärztin, die eine einfache körperliche Untersuchung vornahm. Kurz danach wurde Khatera Q. zum Flugzeug gebracht und flog zusammen mit vielen anderen Menschen in der vollen Maschine nach Usbekistan, und von dort schließlich nach Deutschland.

*

Wer Khatera Q. und ihrer Familie helfen möchte oder irgendeine Idee hat, was man machen könnte, soll sich bitte an die Geschäftsstelle des städtischen Ausländerbeirats wenden. Die E-Mail-Adresse lautet: auslaenderbeirat@giessen.de.