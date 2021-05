Damm undicht: Schwanenteich in Gießen könnte auslaufen

Hier geht's nicht weiter: Der Damm neben dem Schwanenteich ist zwischen Querungsbrücke und Ringallee gesperrt. Foto: Schäfer

GIESSEN - Der Dammweg zwischen Schwanenteich und Wieseck ist seit dem Wochenende zum Teil abgesperrt. Für die zahlreichen Spaziergänger an dieser beliebten Strecke verheißt das nichts Gutes. In der Tat: An einer Stelle auf der Hälfte dieses Abschnitts zwischen der Plattform an der Ringallee und der Brücke ist Wasser aus dem Schwanenteich durch den Damm gesickert. Die Wieseck verläuft gut einen halben Kilometer entlang des 50 Meter breiten und mehr als 600 Meter langen Schwanenteichs. Der Damm soll ein Überlaufen verhindern. Da das Niveau des Teiches wesentlich höher liegt als jenes der Wieseck, könnte das Wasser nämlich ansonsten leicht abfließen. Und weil der Teich wiederum nicht allzu tief ist, könnte er fast völlig auslaufen.

Schon seit der Landesgartenschau sei gutachterlich bekannt, "dass der Damm sanierungsbedürftig ist", erinnert Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage des Anzeigers an den Handlungsbedarf. Die Undichtigkeiten würden von Jahr zu Jahr zunehmen. "Aktuell ist im unteren Bereich des Dammes eine starke Unterspülung festgestellt worden. Um den Druck auf den undichten Damm zu verringern, wurde vom Gartenamt als erste Maßnahme der Wasserstand um etwa zehn bis 15 Zentimeter abgesenkt", so Boje. Kürzlich war an einer Stelle "ein starker Wasserdurchtritt" festgestellt worden, der als Sofortmaßnahme mit Sandsäcken belegt und so ein Stück weit vermindert werden konnte. Darüber hinaus seien in Richtung des Platzes vor der Technischen Hochschule Mittelhessen "auffällige Undichtigkeiten vorhanden". Daher werde zurzeit zusammen mit Fachplanern eruiert, mit welcher Methode eine Teilsanierung des löchrigen Dammes erfolgen könnte. Entstanden ist der Schwanenteich in den 1930er Jahren. Per Handschaufeln wurde damals in körperlich harter Arbeit ein gut 3000 Quadratmeter großes Areal ausgehoben. Er ist umsäumt von einer Doppelreihe alter Kastanien auf der südöstlichen Seite zur Eichgärtenallee hin sowie mit 150 Bäumen verschiedener Art auf der nordwestlichen Seite am Dammweg. Außerdem zieren viele Sträucher das Ufer. Von allen Seiten ist das vielfältige Vogelleben auf dem Teich gut zu beobachten. Zur Landesgartenschau wurde eine "optisch schwebende" Brücke über die Mitte des Teiches gebaut und am Kopfende hin zur Stadt eine ausgedehnte Plattform errichtet. Der fast 90 Jahre alte Schwanenteich steht als städtebauliche Leistung unter Denkmalschutz.

Neun Jahre ist es her, als tausende Gießener Bürgerinnen und Bürger aufbegehrten, weil die Stadt im Jahr 2012 im Hinblick auf die Landesgartenschau das Areal komplett umgestalten wollte. Die kleinen Halbinseln im Schwanenteich sollten weggebaggert werden. Durch die Begradigung des Ufers und dessen Einfassung mit Betonwinkelsteinen sollte ein gerades schlauchartiges Kanalstück entstehen. Auch sollten am Damm auf der nordwestlichen Seite die rund 150 Bäume weichen, der Dammweg selbst sollte abgetragen und in Form eines Deiches von Grund auf neu aufgebaut werden. Kosten von knapp 1,5 Millionen Euro waren dafür veranschlagt worden.

In der Stadtgesellschaft hatte es bereits vor diesen Plänen Widerstand gegen die Landesgartenschau gegeben. Die Bürgerinitiative (BI) "Stoppt die Landesgartenschau!" leitete ein Bürgerbegehren in die Wege. Mehrere tausend Unterschriften wurden wochenlang gesammelt, um gegen die Eingriffe in die Natur und die "Verschwendung öffentlicher Gelder" zu protestieren. Doch das Bürgerbegehren kam zu spät, der Magistrat lehnte es deshalb als formal unzulässig ab. Verwaltungsgericht und Hessischer Verwaltungsgerichtshof bestätigten den Ablehnungsbescheid als rechtsgültig.

Als später die Umgestaltungspläne für den Schwanenteich auf dem Tisch lagen, wurde ein zweites Bürgerbegehren mit dem Titel "Rettet den Schwanenteich!" initiiert. Höhepunkt der Aktion war eine Menschenkette rund um den Schwanenteich. Rechtsamt, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung erkannten die Gültigkeit der mehr als 4000 Unterschriften sowie den Textinhalt diesmal an. Nun hätte ein Bürgerentscheid folgen müssen. Den vermied die Stadt dadurch, dass sie ihre Umbaupläne ad acta legte. Durch das Anerkennen des Bürgerbegehrens war sie nun rechtlich gezwungen, drei Jahre lang hinsichtlich der Umgestaltung "stillzuhalten".