Dank an Gießener Fluthelfer von Malu Dreyer

GIESSEN - Einen Dank der ungewöhnlichen Art konnten am Wochenende die Gießener Einsatz- und Rettungskräfte von DRK, THW und Johannitern entgegennehmen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer folgte der Einladung des SPD-Unterbezirks Gießen und würdigte die Helferinnen und Helfer aus dem heimischen Raum, die im Ahrtal aktiv waren. "Rheinland-Pfalz ist Ihnen zu großem Dank verpflichtet", betonte die Ministerpräsidentin. Und fügte hinzu: "Ohne die Hilfe von nah und fern wäre die Region aufgeschmissen gewesen", so Dreyer.

"Das Ahrtal hat unsere Vorstellungen gesprengt. Es wurde in den letzten Wochen unglaublich viel vor Ort getan. Es ist großartig, was Sie vor Ort geleistet haben", wandte sich die Sozialdemokratin an die Anwesenden. Zugleich gedachte sie all jener, die ihr Leben lassen mussten. "Die seelischen Folgen sind oft gravierend. Nicht nur das Haus, sondern die gesamte Existenz samt Erinnerungen sind meist davon gespült worden." Landrätin Anita Schneider betonte, dass die zeitintensiven Einsätze nicht selbstverständlich seien. "Die Erlebnisse bleiben nicht einfach in den Klamotten hängen. Ich habe hohen Respekt vor Ihrer Leistung im Einsatz und zolle Ihnen meine Anerkennung." Dass es immer noch Bedarf an Unterstützung gibt, hob Fabian Stein vom THW hervor. "Wir waren vom 15. Juli bis zum 17. September vor Ort, weitere Anfragen für die Zukunft gibt es auch schon", schilderte der Familienvater. Stein berichtete von der enormen Verwüstung, die selbst erfahrene Kräfte schockierten und das Elend vor Ort erst begreifbar machten. "Unsere Helfer waren teilweise dreimal vor Ort. Die Schritte sind klein, aber es führt zu einer gewissen Normalität", schilderte er. Vor allem die seelische Situation belastet viele Helfer zusehends.

"Wir haben ein Einsatznachsorgeteam und jeder THW-Helfer bekommt Seelsorge zum Verarbeiten des Erlebten." Viele seiner Kameradinnen und Kameraden, so Stein, würden aber gerade aufgrund des Erlebten nochmals zurückkehren wollen. "Ich fahr noch mal hin, weil ich gesehen habe, was los ist. Das hörte ich häufiger", so der THW-Helfer.

Rolf Habicht vom DRK Mittelhessen schilderte die Erlebnisse des 72-stündigen Einsatzes. "Ich hatte von der ersten bis zur letzten Minute Gänsehaut. So eine extreme Zerstörung hatte ich noch nie erlebt." Die einzig verbliebene Brücke beim ersten Einsatz in Bad Neuenahr war nur für Einsatzkräfte befahrbar, die Konstruktion drohte jederzeit zu kollabieren. "Wir hatten zwei Primäreinsätze. Eine alte Dame musste aus dem vierten Stock evakuiert werden, beim anderen Einsatz gab es einen Gasaustritt bei einem lokalen Imker." Dort hatten die Einsatzkräfte Schwefelgas abbekommen und mussten versorgt werden. Der dritte Tag, so Habicht, wurde dann ein wenig hektisch. "Keiner hatte gefühlt mehr den Überblick. Da merkte man, dass eine zentrale bundesweite Koordination fehlt, wie es die USA beispielsweise mit ihrem Katastrophenschutz FEMA haben", gab Habicht zu bedenken. Das Leid vor Ort habe auch beim Team des DRK für eine indirekte Traumatisierung gesorgt. "Wir treffen uns noch immer regelmäßig und sind mit den Einsatzkräften in Kontakt."

Simon Reichel von den Johannitern Mittelhessen war mit seinem Trupp in einer Sanitätsstation in einem Vorort von Bad Neuenahr angesiedelt. "Wir haben medizinisch Schwerverletzte versorgt. Wir waren die Ersten mit einer koordinierten medizinischen Versorgung", berichtete Reichel. Die Bewohner hatten zwar eine Woche nach der Flut den ersten Schock verarbeitet, aber vor allem waren nach Ansicht von Reichel "Kaffee und ein offenes Ohr" gefragt gewesen. Anfangs seien die Bewohner misstrauisch gewesen, dass das Team nur für kurze Zeit anwesend wäre, dann fassten die Anwohner aber schnell Vertrauen. "Wir konnten den Leuten zeigen, dass jemand für sie da ist." Eine Einstellung, die auch Ministerpräsidentin Dreyer lobte. "Das war eine unglaubliche Kompetenz der Helfer. Wir werden Sie und Ihre Kameraden vor Ort noch lange brauchen."