Dank Corona aus der Krise?

In seiner aktuellen Kolumne zitiert Götz Eisenberg auch den israelischen Schriftsteller David Grossman, der auf eine nachhaltige Gesellschaftsveränderung nach der Corona-Krise hofft. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GiessenNicht nur auf globaler und gesellschaftlicher Ebene bestünde die Chance, die Corona-Krise für eine grundlegende Kurskorrektur der gesellschaftlichen Entwicklung zu nutzen. Die Krise reicht ja bis ins Leben jedes Einzelnen hinein. Wir alle fallen aus unserer gewohnten Ordnung der Dinge und könnten die Gelegenheit nutzen für neue Lebensentwürfe.

Hatte das, was ich, was wir bisher getan haben, wirklich Sinn? Womit möchte ich, möchten wir den Rest unserer Tage zubringen? Jetzt, da wir begriffen haben, dass das Leben befristet und die Sicherheit unseres homogenisierten und pasteurisierten Lebens trügerisch ist.

Wäre es nicht an der Zeit, das ganze todmüde Handeln zu sprengen, ganz von vorn zu beginnen, eine neue Hoffnung zu finden? Haben Routine und Gewohnheiten das Leben nicht in ein enges Korsett gesperrt und beinahe erstickt? Camus lässt in Die Pest den kleinen Angestellten Grand, der vergeblich seinen Träumen hinterherläuft, sagen: "So ergeht es allen: Man heiratet, man liebt noch ein bisschen, man arbeitet. Man arbeitet so viel, dass man darüber das Leben vergisst." Bei Bernhard Schlink heißt es lakonisch: "So ist das. Man macht dies, man macht das, und auf einmal war's ein Leben."

Die Schwerkraft des Realen zerrt an uns, zieht und drückt uns nieder. Es ist nicht leicht, sich davon loszureißen, vor allem, wenn man nicht mehr jung ist. Eine gewisse Verhärtung und Verkrustung scheint ab der Mitte des Lebens unvermeidlich. Aber, solange ein Funken unter der Asche der Gewohnheiten glimmt, besteht die Chance, das Feuer neu zu entfachen.

Es hat mich gefreut, dass der große israelische Schriftsteller David Grossman ähnliche Hoffnungen hegt. In einem in der Sonntagsausgabe der FAZ vom 22. März erschienen Essay schreibt er: "Doch wird es, wenn die Seuche erst einmal überstanden ist, möglicherweise auch solche geben, die nicht in ihr früheres Leben zurückkehren möchten. Manche Leute, selbstverständlich nur die, die es sich leisten können, werden den Job, der sie jahrelang erstickt und deprimiert hat, an den Nagel hängen. Manche werden ihre Familien verlassen, manche sich von Partnerinnen und Partnern trennen. Manche werden sich entschließen, ein Kind zur Welt zu bringen oder gerade das lieber nicht zu tun. Manche werden anfangen, an Gott zu glauben. Manche werden vom Glauben abfallen. Das Bewusstsein von der Kürze des Lebens und von seiner Zerbrechlichkeit könnte Frauen und Männer dazu anspornen, sich neue Prioritäten zu setzen. Der Unterscheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie könnten zu der Einsicht kommen, dass die Zeit - und nicht das Geld - ihr kostbarstes Gut ist." Warum nicht all das abschütteln, was das Leben im Alltag an die Kette legt? "Warum zum Teufel", fragt Grossman weiter, "haben wir bloß so viel Zeug angehäuft? Warum haben wir unser Leben dermaßen vollgestopft, dass das Leben selbst unter Bergen von Dingen begraben liegt, die uns längst keine Freude mehr bereiten? Vielleicht mustern die Davongekommenen prüfend alle möglichen perversen Erzeugnisse der Überflussgesellschaft und möchten einfach nur noch kotzen. Vielleicht werden sie auf einmal von der einfachen Erkenntnis erfasst, wie ungeheuerlich es ist, dass manche so reich und andere so arm sind. Wie ungeheuerlich es ist, dass eine übermäßig reiche Gesellschaft nicht jedem Neugeborenen dieselben Chancen einräumt. Denn wir bestehen doch alle, wie wir jetzt entdecken müssen, aus demselben ansteckenden organischen Gewebe."

Es steht zu fürchten, das nichts von dem, was hier an Fragen aufgeworfen und an Möglichkeiten ins Auge gefasst wurde, die Rückkehr des Alltags, die jetzt schon von vielen herbeigesehnt wird, überstehen wird. Alles wird wieder so werden wie zuvor - als wäre das ein Trost. "Dass es so weiter geht, ist die Katastrophe", heißt es bei Walter Benjamin. Es wird wieder sinnlos herumgeflogen und -gefahren werden, es wird wieder Après-Ski in Ischgl geben und die Leute werden weiterhin ihre innere Leere mit Orgien des Konsums zu vertreiben versuchen. Die meisten werden ihr Leben nicht ändern. Aber die Ahnung war bei einigen da, und das ist ja besser als nichts. Auch dem, der einen Nagel wieder aus der Wand zieht, bleibt doch das Loch.

*

Das komplette Corona-Tagebuch von Götz Eisenberg erscheint auf dem Blog von Konstantin Wecker: "Hinter den Schlagzeilen".