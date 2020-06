"Danke, es war eine geile Zeit"

Statt Sektempfang: Auf jedem der festlich dekorierten Tische fanden sich Piccolos. Foto: Czernek

Giessen. Abitur 2020: An diesen Jahrgang und die damit verbundenen Feiern werden sich alle noch Jahrzehnte danach erinnern, das steht fest. Den Reigen der Zeugnisverleihungen eröffnete die August-Hermann-Francke-Schule. Gruppiert an Dreier-Tischen saßen die Abiturienten mit ihren Familien in der Aula; die Tische liebevoll mit Blumensträußen und einen Piccolo für jeden dekoriert, denn der übliche Sektempfang musste ausfallen. Das war den Hygienebestimmungen geschuldet.

"Das war alles so nicht geplant", sagte Direktor Horst Brombach in seiner Begrüßung und erinnerte an die zurückliegenden Wochen und an die unter Corona-Bedingungen gestaltete Zeugnisübergabefeier. Erst am Nachmittag vor der ersten schriftlichen Prüfung habe festgestanden, dass die Prüfungen durchgeführt werden können, mit den entsprechenden Maßnahmen. Auch die jährliche Feier musste umorganisiert werden: Jeder Schüler durfte zwei Begleitpersonen aus seinem Haushalt mitbringen. Die Tische wurden entsprechend gestellt und peinlich genau darauf geachtet, dass nicht mehr als 100 Personen im Raum waren. Für alle anderen gab es eine Video-Live-Schaltung.

Die eigentliche Zeugnisübergabe fand kontaktlos statt: Die Abiturienten wurden einzeln aufgerufen, gingen auf die Bühne, der Klassenlehrer legt das Zeugnis auf einen mittig gestellten Tisch, von dem es die frisch-gebackenen Abiturienten aufhoben. Die drei Besten des Jahrgangs waren Marcel Skalski (1,1), Silas Haupt (1,3) und Leon Loh (1,3), deren Engagement der Schulleiter unter allen Würdigungen besonders hervorhob. Insgesamt habe der Abijahrgang die Durchschnittsnote von 2,3 erreicht. Als glücklicher Umstand ist dabei zu werten, dass dieser Jahrgang mit 29 Abiturienten deutlich kleiner ausfiel als die Jahre zuvor, da dies der erste G9-Jahrgang (13 Schuljahre) war. So konnte eine, kleine aber würdige Feier im eigenen Hause durchgeführt werden. "Eigentlich hätten wir gar keinen Abiturjahrgang durch die Umstellung von G8 auf G9", führte Reinhard Stehr, ehemaliger Oberstufenleiter in seiner Festrede aus. Daher sei das Zustandekommen des Jahrgangs vor drei Jahren eine gewisse Zitterpartie gewesen.

Durch Anmeldungen von Externen und vielen Realschülern der AHF, die das Abitur ablegen wollten, sei es schließlich möglich gewesen, zwei Klassen zu bilden. Auch dies sei eine göttliche Fügung gewesen, so Brombach. "Ihr seid gut vorbereitet: Ihr seid Gottes Geschöpfe", gab er ihnen mit auf den Weg und wünschte, dass sie den richtigen Platz im Leben finden würden, der jeden erfülle. Sie sollten sich sicher sein, dass Gott bei ihnen sei.

Für die Abiturienten ließ der Jahrgangsbeste Marcel Skalski die vergangenen Jahre Revue passieren. Er dankte allen, die sie durch das Abitur gebracht hätten, für jedes offene Ohr, das die Lehrer für die Schüler gehabt hätten und letztlich auch allen Eltern, die ihnen ab und zu den richtigen Tritt gegeben hätten. "Wir haben jetzt die Kraft aufzustehen und unsere eigenen Wege zu gehen. Danke, es war eine geile Zeit", so Skalski. Stellvertretend für alle Eltern erinnerte Marcus Färber an das Abiturmotto des Jahrgangs 2020: "Einmal hin - Abi drin", das durch die Corona-Pandemie in den Hintergrund gedrängt worden sei. Er bemerkte, dass dieses Abitur dann nicht so einfach gewesen sei. "Es erwartet Euch ein neues spannendes Leben, ein Leben, dass ihr jetzt selbst in die Hand nehmen werdet, " sagte er und versicherte den jungen Menschen, dass sie - die Eltern und Lehrer - an sie glaubten und immer hinter ihnen stehen würden. Er riet ihnen, dass sie Hilfe annehmen können, aber auch denen helfen sollten, die nach Hilfe fragen.

Die beiden Klassenlehrer Joachim Thies und Jochen Klein bedankten sich bei ihren Schülern für die sehr gute Zeit, die Offenheit und Zwischenmenschlichkeit, die in diesem besonderen Jahrgang geherrscht habe. Sie versprachen, die Abiturfeier in der Nach-Corona-Zeit auf einem Grillplatz oder sonst wo nachzuholen. Für die würdige, musikalische Umrahmung sorgten Tobias Glaum (Klavier) und Thomas Schulz (Trompete). Die Feierstunde schloss mit einem gemeinsamen Gebet.