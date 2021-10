"Danke" für Tempo 30 am Eulenkopf in Gießen

Schalten das Dialogdisplay am Eulenkopf frei: Bürgermeister Peter Neidel und Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wer kennt sie nicht, die aufleuchtenden Smileys am Straßenrand. Auf den Dialogdisplays wird angezeigt, ob die in diesem Straßenabschnitt einzuhaltende Höchstgeschwindigkeit über- oder unterschritten wird. Der Autofahrer sieht dann einen fröhlichen oder traurigen Smiley, ein "Danke!" oder die Anzeige der Geschwindigkeit. Am Eulenkopf, in einem "sensiblen Bereich", wurde jetzt ein solches stationäres Dialogdisplay im Beisein von Bürgermeister Peter Neidel und Stadträtin Astrid Eibelshäuser installiert.

Besonders vor einer Kita ist es aus allgemein bekannten Gründen geboten, dass Autofahrer mit herabgesetzter Geschwindigkeit diese passieren. Offensichtlich war dies im Heyerweg am Eulenkopf bisher häufig nicht der Fall. Seit vielen Jahren wurde von den Anwohnern beanstandet, dass viele Autofahrer die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhalten. Neben der Kita befinden sich in dieser Straße auch das Familienzentrum und die Räume der Gemeinwesenarbeit (GWA).

Jahrelang wurde das Vorhaben zu einer Geschwindigkeitsreduzierung in vielen Gremien diskutiert. Als die dazu beantragte Förderung im Städtebauprogramm "Sozialer Zusammenhalt" genehmigt wurde, konnte die Umsetzung in Angriff genommen werden.

Aufgestellt wurde das Dialogdisplay unterhalb des Kita-Gebäudes vom Sackgassenende leicht bergauf in Fahrtrichtung Rödgener Straße. Dass es nicht oberhalb in umgekehrter Richtung straßenabschüssig aufgestellt wurde, liegt laut Neidel an einer dort bereits seit langem verankerten Bodenschwelle. Präferiert wurde die Anzeige "Danke!" bei eingehaltenem Tempolimit. "Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei Angabe der gefahrenen Stundenkilometer viele Autofahrer damit ihren Tacho eichen", so Verkehrsdezernent Neidel. "Für den unaufmerksamen Verkehrsteilnehmer soll der Dialog eine Erinnerungsmaßnahme darstellen." Eibelshäuser ist überzeugt von der präsentierten Maßnahme: "Bringt eine Menge." Diesbezüglich gäbe es viele Wünsche in der Stadt. "Doch wir können nicht jedem Begehren nachkommen." Viele mobile Verkehrsstatistikgeräte seien in der Stadt eingesetzt. "Damit werden wir auch hier kontrollieren, wie das funktioniert", sagte Holger Hedrich, Abteilungsleiter der Straßenverkehrsbehörde beim Ordnungsamt.

Dr. Anna Hofmann, die die Abteilung Soziale Stadterneuerung leitet, bezifferte die Kosten der Maßnahme auf rund 10 000 Euro, von denen etwa 70 Prozent bezuschusst seien. Malin Schwarz und Alexander Lang vom Quartiersmanagement Eulenkopf berichteten vom Unmut der Bewohner ob der langen Zeitspanne der Realisierung der Maßnahme. Bezüglich der vorhandenen Bodenschwelle gäbe es Probleme mit Rollerfahrern, die an der Schwelle vorbeifahren könnten und deshalb oftmals nicht abbremsten.