"Darf sich auch mal selbst loben", so Rolf Schmiel beim "Gießener Wissensforum"

GIESSEN"Uns fehlt heute die Krisenkompetenz", ist Rolf Schmiel überzeugt. 75 Jahre nach Kriegsende in Deutschland fällt es nach Ansicht des Diplom-Psychologen vielen lange danach geborenen Menschen schwer, mit der jetzigen Corona-Krise sowie allen damit verbundenen Einschränkungen im Alltag und etwaigen Ängsten angemessen umzugehen. Bei seinem Vortrag "Die Wahrheit über Motivation" im Rahmen des "Gießener Wissensforums" war es Schmiel daher wichtig, den Zuhörern auch Fähigkeiten zu vermitteln, die in einer Krise - welcher Art auch immer, beruflich oder privat - sehr von Nutzen sein können, allen voran Realitätsakzeptanz und Ressourcenorientierung. Wie schon in der Vorwoche fand der Termin in der Reihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus in Form von zwei Vorträgen mit jeweils maximal 70 Teilnehmern und einem Livestream statt. Natürlich unter Einhaltung der gebotenen Corona-Regeln.

"Vor der Realität die Augen nicht verschließen, sie annehmen und trotzdem wissen, dass es gut wird", das sei laut Schmiel eine der Grundlagen der Krisenbewältigung. Gleichzeitig sollte man auf die eigenen Ressourcen vertrauen: "Schauen Sie hin, was da ist, was möglich ist. In den meisten Punkten sind wir besser, als wir selbst über uns denken", legte er seinen Zuhörern ans Herz. Dass sich auf dem folgenden Weg Fortschritte mit Tälern abwechseln, sei eine völlig normale Entwicklung. Daher sei bei allem, was man tut, "Beständigkeit wichtig. Dranbleiben macht den Unterschied aus", betonte der Referent. Vor allem aber brauche es zur Erreichung eines Zieles neben Motivation auch "einen ausreichenden Beweggrund", warum man dies alles auf sich nehmen möchte. Denn ohne einen solchen "entsteht gar nicht erst die Energie, die dafür nötig ist", weiß der erfahrene Psychologe, der häufiger auch mal im Fernsehen oder Radio auftritt.

Wer sein Ziel schlussendlich erreiche, "muss auch bereit sein, Erfolge zu feiern und sich auch mal selbst zu loben", betonte Rolf Schmiel. "Man darf dann stolz auf sich sein, wenngleich natürlich nicht alles gleich 'mega' sein muss." Die Realität aber zeige immer wieder, "dass viele von uns durch ihre Prägung eine 'Wall of shame' (übersetzt in etwa 'Wand der Scham', Anm. d. Red.) mit sich herumtragen", also diese Freude öffentlich sichtbar gar nicht zulassen wollen, weil es einem womöglich peinlich ist oder gesellschaftlich nicht angebracht scheint, stellte er fest. Nicht ohne Grund würden viele Menschen für ihre Leistungen "Wertschätzung vermissen". Diese Form von Negativität zeige sich ebenso beim eigenen Erleben des Alltags: "Trotz allem Guten, das einem an einem Tag widerfahren ist, ist es am Abend zumeist der eine 'Stinkstiefel', der einem begegnet ist, den man am besten in Erinnerung hat", schilderte Schmiel eine typische Situation.

Daher gelte es, "Menschen wieder auf der Menschenebene abzuholen", machte er sich für eine andere Form des Umgangs miteinander stark. "Beziehungen sind alles. Das ist eine Erfahrung, die man gerade jetzt in Corona-Zeiten macht", betonte der Buchautor ("Senkrechtstarter: Wie aus Frust und Niederlagen die größten Erfolge entstehen"). Wären doch diejenigen Menschen "die größte Motivationsquelle, die einem Mut zusprechen". Denn längst sei erwiesen, dass "Selbstdisziplin meist nicht ausreicht. Ohne Kontrolle und Konsequenzen zerbricht jede Verhaltensänderung". So würden Selbsthilfegruppen inzwischen als "effektivste Methode" angesehen, "dauerhafte Veränderungen bei sich selbst zu erreichen", verdeutlichte er. Aber auch Lerngruppen, etwa in Studium oder Schule, wären mit diesem Konzept "sehr erfolgreich". Dabei stehe eine Frage stets im Vordergrund: "Wer sind deine Verbündeten?".

Natürlich könne bei alldem auch reichlich Frust entstehen, wenn mal etwas nicht so klappt beziehungsweise das Ziel in weiter Ferne bleibt. "Hier muss jeder eigene Wege finden, diesen Frust loszuwerden", empfahl Rolf Schmiel. Sein eigener Vater etwa habe dafür einen "Schrei-Baum" gehabt: "Er ging in den Wald, schrie diesen Baum an - und fühlte sich danach sofort wesentlich besser." Als moderne, technische Variante dieser Vorgehensweise empfahl der Psychologe, "eine WhatsApp-Gruppe mit sich selbst zu gründen". Und sich damit sozusagen den eigenen Spiegel vorzuhalten, um auch mal Luft abzulassen, ohne dass es andere gleich mitbekommen.

