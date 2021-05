"Das cleverste Verkehrsmittel": Gießener "Stadtradeln" geht los

Die fünf "Stadtradeln"-Stars - hier umrahmt von Schirmherrin OB Dietlind Grabe-Bolz (l.), Bürgermeister Peter Neidel (3.v.r.) und Organisatoren verschiedener Aktionen des Begleitprogramms - wollen in den kommenden Wochen möglichst viele Kilometer zurücklegen. Foto: Docter

GIESSEN - Selten zuvor war das Fahrradfahren so beliebt wie jetzt in Corona-Zeiten. Das zeigen nicht zuletzt die Lieferengpässe bei Herstellern und Händlern. Und nun auch die aktuellen Anmeldezahlen für die siebte Gießener Auflage des "Stadtradelns", das am Samstag, 29. Mai, um 12 Uhr startet und drei Wochen andauert. Bis zum Dienstagabend hatten sich dafür bereits rund 1300 Teilnehmer online registriert, darunter über 100 Teams und acht Schulen, berichtete Koordinatorin Katja Bürckstümmer bei der Vorstellung der beliebten Mitmachaktion am Vormittag im Rathaus. Im vergangenen Jahr seien es zu diesem Zeitpunkt erst circa 900 Registrierte gewesen. Mit 17 Anmeldungen aus den Reihen der 59 Stadtverordneten seien es hier schon jetzt "so viele wie nie zuvor". Aufgrund der Corona-Lage geht es am Samstag allerdings nicht mit dem gewohnten Aktionstag los, sondern mit einer "großen gemeinsamen Einzelfahrt aus vielen verschiedenen Strecken", beschrieb es Bürckstümmer.

Für Schirmherrin und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ist das Fahrrad ohnehin "das cleverste Verkehrsmittel". Wäre man damit doch "flexibel und kostengünstig" unterwegs und leiste einen Beitrag zum Umweltschutz. "Fast die Hälfte aller Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer", warb sie für den Umstieg aufs Rad, das von vielen gerade wegen Corona gerne als Alternative zum Öffentlichen Personennahverkehr genutzt werde. Während die Rathauschefin aufgrund einer Verletzung - sie kam auf Krücken in den Stadtverordnetensitzungssaal - "dieses Jahr nicht ganz so viele Kilometer beisteuern kann", trägt Bürgermeister Peter Neidel seinen Teil zum "Stadtradeln" als Teilnehmer einer Gruppe bei. Geht es nach dem Politiker, sollte das Fahrrad "zum Alltagsfortbewegungsmittel" werden.

Ganz besonders im Blickpunkt stehen auch diesmal die "Stadtradeln-Stars", deren Leistungen laut Neidel anderen "zur Motivation" dienen sollen: Diese Fünf, die aus einem Kreis von Bewerbern ausgewählt wurden, dürfen im Gegensatz zu allen übrigen Teilnehmern "nicht mal als Beifahrer im Auto mitfahren", betonte Bürckstümmer. Gemeindepfarrerin Iris Hartings etwa berichtete, in den kommenden drei Wochen viel mit dem Lastenrad der Familie und ihren drei Töchtern unterwegs sein zu wollen. Wohingegen JLU-Student Johannes Pfeffer "neue Ecken in Gießen kennenlernen" möchte und der Stadtverordnete Darwin Walter (Die Partei) gerade auf Stellen im Stadtbild aufmerksam machen will, "die nicht so schön zum Radfahren sind". Alexander Wright, OB-Kandidat der Grünen, dagegen hat längst erkannt, dass Radeln "zu geistiger Entspannung führt", so etwa, wenn der Lehrer "auf schöner Strecke" zu seinem Arbeitsplatz in Wetzlar und zurück fährt. Komplettiert wird das "Star"-Quintett von Verwaltungsmitarbeiterin Nicole Wittig.

BEGLEITPROGRAMM Polizei: Im Rahmen der Kampagne "Sicher! Dein Rad" zeigen kriminalpolizeiliche Berater bei der Aktion "Anketten, nicht nur abschließen!", wie man sein Rad mit Technik, Verhalten und Abstellort gegen Diebstahl schützen kann. Der dazugehörige Onlinevortrag findet am 7. Juni um 17 Uhr statt. Außerdem gibt es am 8. Juni von 11 bis 14 Uhr eine "präventive Radtour" hierzu. Übersicht und Anmeldung unter: https://k.polizei.hessen.de/1716870594 Schulen: Unter dem Motto "Schulen aufs Rad" möchten Schüler, Lehrer und Eltern bei einer Radtour am 12. Juni zwischen 12 und 16 Uhr fürs Radfahren werben. Zur Auswahl stehen Strecken von 25 und 43 Kilometern Länge, bei denen jeweils verschiedene, am "Stadtradeln" teilnehmende Schulen angefahren werden. Die Routen werden als GPX-Dateien unter anderem auf www.schuelerradrouten.de zur Verfügung gestellt; dazu kommt eine Liste, auf der man nachlesen kann, was an welcher Schule stattfindet. Senioren: Bei kostenlosen Fahrrad-Ausflügen in der Rikscha sollen ältere oder demente Menschen ab dem 4. Juni noch einmal das Gefühl erleben, wie es ist, mit Wind in den Haaren in der Natur unterwegs zu sein. Organisatoren der zwei Monate dauernden Aktion sind die Initiative Demenzfreundliche Kommune - Stadt und Landkreis Gießen e.V. sowie Frosch - Kultur im Alter. In die Pedale treten Ehrenamtliche; hierzu werden noch weitere gesucht. Die Anmeldung für die Rikscha-Ausflüge erfolgt bei Marion Bathe unter Tel. 0176/43471729 oder per E-Mail an m.bathe@demenzinitiative-giessen.de oder froschprojekt@gmx.de. (fod)

Den engagiertesten Kommunen, Schulen, Teams und Einzelfahrern winken auch beim diesjährigen Wettbewerb des Klima-Bündnisses in den verschiedenen Kategorien wieder Auszeichnungen, Urkunden und Preise rund ums Fahrrad. Zudem gibt es im Rahmen des hessenweiten "Schulradelns" Sonderpreise für die aktivsten Klassen und Schul-AGs, wobei hier auch von Lehrern und Eltern erradelte Kilometer zählen. Sie alle werden bei den kommunalen Ergebnissen dazugerechnet. Überdies gilt es, eine Spitzenplatzierung zu verteidigen: Im vergangenen Jahr hatte Gießen bundesweit mit 427 797 geradelten Kilometern den zweiten Platz bei Städten mit Einwohnerzahlen von 50 000 bis knapp unter 100 000 Einwohnern belegt.

Erstmalig kann in diesem Jahr die Melde-App "RADar" genutzt werden, um Mängel im Radwegenetz auch für alle anderen anzuzeigen. Was die obligatorische Abschlussveranstaltung mit Tombola im Juli angeht, hat Bürckstümmer "die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben", dass es damit klappt.