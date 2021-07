Das Elefantenklo für Zuhause

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Gießen Marketing GmbH hat neue Produkte mit einem Elefantenklo-Motiv gestaltet, die es ab sofort in der Tourist-Information in der Schulstraße zu kaufen gibt. Für die jüngsten Gießen-Fans gibt es Bodies in zwei verschiedenen Größen (für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten sowie zwölf und 18 Monaten) mit dem neuen Motiv. Die Bodies, erhältlich in den Farben weiß, rot und schwarz, bestehen zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle und sind nach Waschanleitung bis zu 60 Grad Celsius in der Maschine waschbar. Eingebunden in die Veredelung ist ein Gießener Unternehmen. Kaffee, Tee oder andere Getränke lassen sich aus den neuen Tassen mit dem Elefantenklo-Motiv genießen. Die Tassen sind spülmaschinengeeignet und wurden ebenfalls in der Region produziert. „Wir betrachten das Elefantenklo mit einem Augenzwinkern“, so Bürgermeister Peter Neidel zu der neuen Produktreihe. GiMa-Geschäftsführer Frank Hölscheidt ergänzt: „Das Elefantenklo ist mittlerweile zu einem der bekanntesten Gießener Symbole avanciert. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben es lieben gelernt.“ Erhältlich sind die Babybodies für 9,90 Euro und die Tassen für 5,50 Euro in der Tourist-Information (Schulstraße 4) während der regulären Öffnungszeiten.