Das Event für Bastelfreunde

GIESSEN - Der September ist der Monat für Do-it-Yourself-Fans und kreative Bastelfreunde in und um Gießen: An diesem Wochenende öffnet die GiessenKreativ in der Messe Giessen ihre Tore und lädt zum Stöbern, Einkaufen, Mitmachen oder kreativen Austausch ein. Am Samstag und Sonntag (11. und 12.) verwandeln sich die Hessenhallen zum Treffpunkt rund um Handarbeit, Basteln und kreatives Gestalten. In diesem Jahr wird die Messe vom Veranstalter Marvin Okken zum ersten Mal durchgeführt: "Nach einer viel zu langen Pause freuen wir uns darauf, die Besucher zusammen mit tollen Ausstellern endlich wieder live und in Farbe begrüßen zu dürfen", betont er.

Über 80 regionale und internationale Aussteller machen es zu einer der größten Bastel- und Kreativmessen in Deutschland. Das Angebot umfasst rund um textiles und kreatives Gestalten die Bereiche Basteln, Nähen und Handarbeit. Es werden neue und hochwertige Produkte, von Mode-, Deko- oder Patchworkstoffen, Wolle, Perlen, Stempeln oder Papieren bis hin zu Kurzwaren und Nähmaschinen präsentiert. Zusätzlich zu den zahlreichen Ständen laden an beiden Tagen Workshops zum Mitmachen ein. Die GiessenKreativ hat am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bezüglich der Hygieneauflagen gelten die Einhaltung des Mindestabstands sowie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Neben breiten Gängen gibt es viel Platz an den Ständen und eine permanente Lüftung der Halle.

Der Eintritt an der Tageskasse beträgt für Erwachsene 6 Euro, für Schüler und Studenten 5 Euro. Kinder unter 7 Jahren haben freien Eintritt. Rund um das Gelände der Messe Giessen stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung.