Das Geheimnis des Erfolges

Giessen (red). Die Gießener Firma "Winter Immobilien" hat 2020 gleich drei Gründe zum Feiern. Zum einen besteht das vom Geschäftsführer Hartmut Winter gegründete, renommierte Immobilienunternehmen seit nunmehr 30 Jahren und hat sich in dieser Zeit in der Branche einen sehr guten Ruf erarbeitet. Zum anderen ist die Tochter Lara-Sophie in das Unternehmen eingestiegen. Nach dem Abschluss einer Banklehre hat sie bei einem Tochterunternehmen der Volksbank Mittelhessen ein duales Studium bei der CRES Immobilien-Akademie Freiburg erfolgreich mit den Abschlüssen Bachelor of Arts/Immobilienwirtschaft, Diplom-Immobilienwirtin und Immobilienwirtin absolviert.

Zudem wurde Ende des vergangenen Jahres das neue Büro in der Fichtestraße 5 in Gießen bezogen. Das Familienunternehmen Winter, auch die Ehefrau Elke ist als Vermietungsspezialistin im Büro tätig, hat im Laufe der Jahre gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter, Marcel Nyga, über 3000 Kaufverträge erfolgreich vermittelt, davon allein über 400 Verträge als Bauträger. Die bekannten Studenten-Wohnanlagen College Park in der Hindemithstraße und im Leihgesterner Weg wurden in eigener Regie gebaut und vermarktet.

"Das Geheimnis unseres Erfolges sind das enge und persönliche Verhältnis, das wir zu unseren Kunden pflegen, sowie hohe Kompetenz und Zuverlässigkeit. Viele unserer Aufträge basieren auf langjährigen Kontakten und einem intensiven Empfehlungsmanagement", sagt der Geschäftsführer Hartmut Winter in einer Pressemitteilung. "Bei den Projekten setzen wir auf hohe Qualität und Klasse anstatt Masse. Darüber hinaus haben wir ein enges Netzwerk von Spezialisten aufgebaut, die sämtliche Immobilienbereiche abdecken."

Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren Mitglied im Immobilienverband Deutschland und unterstützt seit vielen Jahren verschiedene soziale Projekte wie beispielsweise den IVD-sozial und ist als Sponsor bei verschiedenen Vereinen bekannt.

Foto: Haemel