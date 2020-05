"Das gemeinsame Diskutieren fehlt" an JLU Gießen

Maximale Leere: Die Studierenden vermissen den Austausch mit ihren Kommilitonen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN. "Uns ist sehr bewusst, dass es in den letzten Tagen nicht ohne Schwierigkeiten abgelaufen ist", hatte Unipräsident Joybrato Mukherjee in seiner Videobotschaft eingeräumt, welche die Justus-Liebig-Universität (JLU) am Ende der ersten Vorlesungswoche über die sozialen Netzwerke verbreitete. So war es zum Start ins "maximal digitale" Sommersemester, das im Zuge der aktuellen Ausnahmesituation vorerst auf digitale Lehrvermittlung anstelle der gewohnten Präsenzlehre setzt, zu massiven Funktionsausfällen und Serverüberlastungen gekommen. Während diese laut einem wenig später universitätsintern verbreiteten Rundschreiben "nach und nach behoben werden konnten", bleibt die mangelhafte Unterstützung finanziell in Not geratener Studierender bestehen. Doch wie bewerten die Studierenden selbst den holprigen Start in das ungewöhnliche Semester? Der Anzeiger hat sich an der JLU umgehört.

Ausgeprägter Egoismus in Zeiten der isolierten Lehrvermittlung? Fehlanzeige. "Die Dozenten sind meist sehr verständnisvoll. Es ist schließlich auch für sie eine neue Situation", urteilt etwa Germanistikstudentin Nora Ludwig diplomatisch. Während bei den Lehrenden seitens der Gießener Studierenden meist ein weitgehendes Entgegenkommen und große Bemühungen festgestellt werden, fällt der Mangel an sozialem Kontakt vielen schwer. "Speziell bei Seminaren fehlt einfach das gemeinsame Diskutieren", erklärt daher auch Lehramtsstudent Christian Zimbelmann. Eine besondere Problematik birgt zudem das unübersichtliche Sammelsurium an digitalen Kommunikationsplattformen. Als Resultat der "flexiblen digitalen Vorgehensweise" samt "maximaler Bewegungsfreiheit" der Fachbereiche, die das JLU-Präsidium bereits Anfang April beworben hatte, traten neben den gewohnten Nachrichtenverkehr über die Prüfungsplattform "FlexNow", die Software "Stud-IP" und die herkömmliche Uni-Mailadresse je nach Fachbereich unter anderem die Online-Plattformen "Skype", "Microsoft-Teams", "Cisco-WebEx", "Google Zoom" sowie die zunächst chronisch überlastete E-Learning-Software "ILIAS" - zu viel, zu unübersichtlich, so die Meinung vieler Hochschüler. "Das erfordert eine unheimlich hohe Eigenorganisation, man verliert schnell den Überblick. Wenigstens innerhalb der Fachbereiche wäre ein einheitliches Vorgehen wünschenswert", fordert deshalb Jurastudent Michael Tambler. In Verbindung mit oftmals weitestgehend schriftlichen Arbeitsaufträgen ergäbe sich daraus laut mehreren Befragten zudem ein erheblicher Mehraufwand.

Für eine Entlastung der Studierenden sorge dabei laut Allgemeinem Studierendenausschuss (Asta) vor allem die "asynchrone Online-Lehre". Diese verleiht den Studierenden durch die Möglichkeit, digitale Lehrinhalte auch zeitversetzt zu verfolgen, zusätzliche Flexibilität. "Das sehe ich als Vorteil. Dadurch kann man sich die Arbeit selbst einteilen", bestätigte daher auch Ludwig.

"Digitale Überfrachtung"

Abgesehen von der digitalen Überfrachtung der Studierenden gibt es zudem Kritik an der mangelnden Unterstützung aktuell benachteiligter Studierender. "Es gibt sehr viele Studierende, die das aktuelle Semester aufgrund fehlender Nebenjobs finanziell nicht gestemmt bekommen. Außerdem können nicht alle die technischen Gegebenheiten und die passende Arbeitsumgebung für die digitale Lehre stellen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die JLU ausreichend um diese Leute kümmert", argumentiert Laila Gerbode, die Geschichts- und Kulturwissenschaften studiert. Wie viele andere bezieht sie sich mit ihrer Kritik dabei auch auf die fragwürdige Vergabe der Mittel aus dem "Nothilfefonds" des Landes durch die Studentenwerke, die - wie bereits berichtet - nur knapp 1800 der landesweit 80000 Studenten und Studentinnen mit einer einmaligen Soforthilfe von 200 Euro unter die Arme griff. So warte man laut Asta seit nunmehr fünf Wochen auf einen "starken Unterstützungsmechanismus seitens der politischen Verantwortlichen", der in Konsequenz dafür plädiert, alle Prüfungen des Sommersemesters als Freiversuche zu werten und die Regelstudienzeit pauschal um ein Semester zu verlängern.

Hinsichtlich der Ursachen des Stotter-Starts ins digitale Semester haben Asta und Universitätsführung indes unterschiedliche Auffassungen. Während die Studierendenvertretung diesen vor allem auf den in den vergangenen Jahren von Universität und Land versäumten Ausbau der digitalen Infrastruktur zurückführt, betonte Uni-Vizepräsident Michael Lierz während der jüngsten Senatssitzung die ungleich schwerere Ausgangsposition der JLU durch den Hacker-Angriff im Dezember.