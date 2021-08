Das Rotkehlchen - Ein gefräßiges Raubtier unter den Vögeln

Auf der Beliebtheitsskala der Deutschen ganz oben: das zutrauliche Rotkehlchen. Fotos: Larve

GIESSEN - Im Gebüsch ist der spatzengroße Vogel von hinten mit seinem bräunlich gefärbten Rücken nur schwer zu erkennen. Instinktiv scheint er dieses zu ahnen, hat man doch das Gefühl, dass er dem Betrachter ganz gezielt den Rücken zukehrt, während er diesen mal über die linke, dann über die rechte Schulter aus kreisrunden, tiefdunklen Augen prüfend anblickt. Auch wenn er im Astgewirr der dichten Hecke mehr huschend als fliegend unterwegs ist, sieht man den kleinen Kerl nicht von vorne. Er hat auch allen Grund, bei Gefahr mehr auf seine Rückseite zu bauen, ist sie doch durch ihre Farbe in der Natur eine ausgezeichnete Tarnkappe.

Die Vorderseite mit ihrem leuchtend orangeroten Fleck ist nicht nur weithin sichtbar, sondern lässt jeden Beobachter diesen Vogel gleich als Rotkehlchen ansprechen, das auch als Rotbrüstchen, Rotkröpfchen, Rotbärtchen und als Kehl,- Wald- oder Winterrötel bekannt ist. Alle Namen, einschließlich des wissenschaftlichen Erithacus rubecula (lat. ruber = rot, gula = Kehle), gehen auf diesen auffallenden Farbfleck zurück.

Welche Bedeutung dieser rote Fleck an der Kehle für das Rotkehlchen hat, zeigt ein einfaches Experiment. Bringt man in das Revier eines Rotkehlchenmännchens einen rotgefärbten Wattebausch, wird dieser tote Gegenstand vom Revierinhaber angegriffen, sobald er entdeckt wird.

Der rote Fleck ist also ein optisches Erkennungssignal, welches beim männlichen Tier Aggressionsverhalten auslöst, durch das männliche Konkurrenten aus dem Revier verjagt werden sollen. Durch seinen ebenfalls angeborenen Gesang, der aber auch durch erlernte Elemente verändert und ergänzt wird, informiert das Männchen, wer hier Herr im Hause ist. Die Revierbildung erfolgt bereits im Herbst. Unter den Revierinhabern sucht sich das Weibchen einen Partner aus, der sich aber weder am Nestbau noch am Brutgeschäft aktiv beteiligt. Die vollkommen gleich gefärbten Männchen und Weibchen erkennen sich wahrscheinlich am Gesang als Sexualpartner. Auch die Weibchen verstehen sich auf das Singen. In das im dichten Unterholz auf dem Boden oder in eine Halbhöhle gebaute, aus verschiedenen Materialien aufgeschichtete Nest legt das Weibchen fünf bis sieben rahmfarbene Eier mit rötlichbraunen Punkten, aus denen nach etwa 14 Tagen nackte, blinde Nesthocker ausschlüpfen, die dann von beiden Eltern hochgepäppelt werden.

Was da in dem zitronengelben Rachen verschwindet, sind hauptsächlich Insekten, Spinnen, Nacktschnecken und Würmer. Aber auch Beeren stehen auf dem Speisezettel des Rotkehlchens.

Dieser in Europa beheimatete und nicht gefährdete Vogel, der in Deutschland als Brutvogel auftritt, ist ein Teilzieher. Gezogen wird, wenn überhaupt, alleine und bei Nacht. Dabei ist das Rotkehlchen in der Lage, sich an den Magnetfeldern der Erde zu orientieren. Dieser populäre und Gott sei Dank noch häufige und zutrauliche Vogel ist im Botanischen Garten bei vielen seiner Aktivitäten zu beobachten. Bereits im Jahr 1992 Vogel des Jahres, bekam das Rotkehlchen diesen Titel 2021 ein zweites Mal verliehen. Ziel dieser Kampagne ist es, auf den schützenswerten Lebensraum dieser Tierart aufmerksam zu machen, die für ihre Existenz dichtes Unterholz benötigt.

Der im undurchdringlichen Gestrüpp lebende Vogel, der auch dann, wenn er nicht zu sehen ist, durch ein scharfes Schnickerikik auf sich aufmerksam macht, ist nach einer Umfrage eines der beliebtesten Tiere der Deutschen, das noch vor den gängigen Haustieren rangiert.

Innovative Fähigkeiten

Diese Beliebtheit ist sicher auf seine vom ganzen Körper ausgehenden Kindchensignale zurückzuführen, auf die wir Menschen angeborenermaßen ansprechen. Da kann man nur hoffen, dass diese Zuneigung sich auch auf den Erhalt des Lebensraumes dieses Tieres auswirkt und nie in den Wunsch mündet, diese Vögel in Gefangenschaft zu halten, wozu sie sich nach dem Brehm aus dem Jahre 1913 vorzüglich eignen: "Bei guter Pflege hält er viele Jahre lang in der Gefangenschaft aus und scheint sich vollständig mit seinem Lose auszusöhnen."

In der Tat war das Rotkehlchen in vergangenen Zeiten ein beliebter Stubenvogel, über den Lonicerus 1679 schrieb: "Wird Winterszeit in den Stuben gehalten/ daß es die Fliegen/ welche zu ergreiffen er gar geschwind ist/ auffängt." Hat sich hier das Rotkehlchen als geschickter Fliegenfänger erwiesen, so gelang dem Ornithologen und Tierfotografen Robert Groß eine sensationelle Beobachtung und gleichzeitig die fotografische Dokumentation dazu.

Groß konnte nämlich ein Rotkehlchen beobachten, das einem Eisvogel nicht nur die Jagdmethode abgeguckt, sondern diese an die Fähigkeiten eines Rotkehlchens angepasst hat und im seichten Wasser Jagd nach kleinen Fischen machte. Ein Beispiel, das zeigt, dass selbst die Biologie altbekannter heimischer Tierarten noch lange nicht erforscht und noch immer für Überraschungen gut ist.

Auch wenn man das Rotbrüstchen im Botanischen Garten nicht beim Fischfang beobachten kann, dann doch immerhin beim Zerlegen eines Regenwurms. Und da outet sich der Sympathieträger unter den Vögeln als ein gefräßiges Raubtier. Auch seine innovativen Fähigkeiten werden im Botanischen Garten deutlich, erschließt sich der Vogel hier doch eine neue Nahrungsquelle. Mit geschickten Flugmanövern schießt er durch den Luftraum. Und schnappt sich die in Sachen Liebe durch den Äther torkelnden Seidenbienen-Ölkäfer. Ein Happen möglicherweise mit Nebenwirkungen, denn die Käfer enthalten giftiges Kantharidin.